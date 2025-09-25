गौतम गंभीर की रणनीति पर सवाल, फाइनल में पहुंचने के बाद भी क्यों हो रही है आलोचना? जानिए

संजू सैमसन एशिया कप 2025 सुपर 4 के दूसरे मैच में टीम इंडिया के लिए बल्लेबाजी करने नहीं उतरे। वे 5 नंबर पर स्लॉट किए गए थे, लेकिन 7वें नंबर तक उनकी बल्लेबाजी नहीं आई। ऐसे में गौतम गंभीर से तीखे सवाल किए जा रहे हैं।

टीम इंडिया एशिया कप 2025 के फाइनल में पहुंच गई है, लेकिन टीम के हेड कोच गौतम गंभीर की जमकर आलोचना हो रही है। इसके पीछे का कारण है एशिया कप 2025 के सुपर 4 के अपने दूसरे मुकाबले में संजू सैमसन को 5 विकेट गिरने के बावजूद बल्लेबाजी नहीं मिली। शिवम दुबे और अक्षर पटेल जैसे ऑलराउंडर उनसे आगे बल्लेबाजी के लिए उतर गए, लेकिन संजू सैमसन अपनी बारी का इंतजार करते रह गए। यहां तक कि इसका नुकसान भारत को भी हुआ, क्योंकि टीम 168 रन ही बना पाई थी। अक्षर पटेल 15 गेंदों में 10 रन और शिवम दुबे 3 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हुए थे।

बांग्लादेश के खिलाफ मैच में जो टीम शीट थी, उसमें संजू सैमसन की पोजिशन नंबर 5 पर थी, लेकिन वे नंबर सात तक दिखाई नहीं दिए। हैरानी की बात ये थी कि मैच की पूर्व संध्या पर टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच रयान टेन डोएशे ने बयान दिया था कि मैनेजमेंट संजू सैमसन को नंबर 5 पर बैक कर रहा है। हालांकि, अगले ही दिन वे अपनी पोजिशन पर नहीं खेले तो सवाल उठना लाजमी था, क्योंकि संजू सैमसन टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद से ओपन कर रहे थे, लेकिन शुभमन गिल की वापसी की वजह से उनको अपना ओपनिंग स्लॉट गंवाना पड़ा और अब उनको नंबर 5 पर भी मौका नहीं मिल रहा।

बांग्लादेश के खिलाफ मैच में बल्लेबाजी क्रम में फेरबदल देखने को मिला। शिवम दुबे नंबर तीन पर उतरे, चार पर कप्तान सूर्यकुमार यादव आए, पांच पर हार्दिक पांड्या, 6 पर तिलक वर्मा और सात पर अक्षर पटेल ने बल्लेबाजी की। यही वजह है कि पूर्व क्रिकेटर डोडा गणेश गौतम गंभीर की सोच से नाखुश हैं। उन्होंने सैमसन का डिमोशन देखकर एक्स पोस्ट किया, “संजू सैमसन को आठवें नंबर पर रखना किसी भी क्रिकेट तर्क के खिलाफ है। यह बिल्कुल अस्वीकार्य है।”