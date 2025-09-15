बॉयकॉट बयां कर रही हैं ये खाली सीटें...इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में फैंस ने नहीं दिखाई दिलचस्पी

India vs Pakistan मैच के दौरान इतनी ज्यादा संख्या में खाली सीटों को देखकर हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय फैंस ने इस मैच का बॉयकॉट किया था और ये खाली कुर्सियां इसी बात को बयां कर रही हैं।

दुबई में इंडिया और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का लीग मैच खेला गया। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के लिए टिकटों को लेकर मारामारी होती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। मैच के दौरान स्टेडियम के ज्यादातर स्टैंड काफी संख्या में खाली नजर आए। इसके पीछे का कारण ये था कि इस मैच का बॉयकॉट भारतीय फैंस ने किया, क्योंकि वे इस बात से नाराज थे कि पाकिस्तान परस्त आतंकवादी भारत में हमले करते हैं और भारतीय टीम उनके देश की टीम से मैच खेल रही है।

अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो आप जानते होंगे कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को महामुकाबले की तरह देखा जाता रहा है और चंद मिनटों में इस मैच के टिकट बिकते रहे हैं, लेकिन एशिया कप 2025 के मैच के दौरान फैंस के अंदर ये नाराजगी देखने को मिली। यही वजह थी कि स्टेडियम की सीटें खाली थीं। भारतीय फैंस पहुंचे जरूर, लेकिन स्टेडियम में पाकिस्तानी समर्थक ज्यादा नजर आए। इस मैच में जैसे ही यह तय हो गया कि अब पाकिस्तान की टीम जीतने वाली नहीं है तो वे मैच खत्म होने से पहले स्टेडियम छोड़कर भी चले गए।

अप्रैल में हुए पहलगाम टेरर अटैक में 26 लोगों ने जान गंवाई थी। इसी को लेकर देशभर में मैच को लेकर बॉयकॉट कैंपेन चल रहा था। ऑपरेशन सिंदूर से भारतीय खुश तो थे, लेकिन वे चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का रिश्ता ना रखा जाए। मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ तक नहीं मिलाया। इस मैच को भारतीय टीम ने 7 विकेट से जीता। न्यूज एजेंसी एएनआई ने भी मैच की तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें दुबई के स्टेडियम के स्टैंड खाली नजर आ रहे हैं।

एक्स यूजर एलेक्सी अरोड़ा ने बताया कि दुबई में उनके कुछ दोस्त भारत बनाम पाकिस्तान मैच देखने आए थे। अरोड़ा ने बताया कि वह खुद इसी साल की शुरुआत में भारत-पाक और भारत-न्यूजीलैंड के मैच देखने दुबई गए थे। उन्होंने कहा, "मैं आपको यकीन दिलाता हूं: मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना खाली स्टेडियम नहीं देखा... वो भी भारत-पाक मैच के लिए।"

कुछ एक्स यूजर्स ने यह भी बताया कि दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की क्षमता सिर्फ 25,000 दर्शकों की है और वो सीटें भी नहीं भर पाईं। उदाहरण के लिए, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की क्षमता 1,32,000 दर्शकों की है।