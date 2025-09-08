पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप मैच का भारत ने क्यों नहीं किया बॉयकॉट? BCCI ने बताया कारण
पाकिस्तान के खिलाफ टी20 एशिया कप 2025 मैच का बॉयकॉट टीम इंडिया ने क्यों नहीं किया गया? BCCI ने इसका कारण बताया है। एशिया कप 2025 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच 14 सितंबर को खेला जाना है।
T20 Asia Cup 2025 से पहले रिटायर्ड क्रिकेटरों की लीग इंग्लैंड में हुई थी, जिसमें भारतीय दिग्गजों ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया था। इसके पीछे का तर्क ये था कि पाकिस्तान परस्त आतंकवादी भारत में निर्दोष लोगों की जान लेते रहते हैं और माहौल खराब करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ऐसे में सोशल मीडिया पर आवाज उठी, जिनमें कुछ पूर्व क्रिकटर भी शामिल थे कि भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप मैच का बॉयकॉट कर देना चाहिए। हालांकि, भारत सरकार और बीसीसीआई ने इस तरह की चीजों से इनकार कर दिया था और अब बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने बताया कि उन्होंने इस मैच का बॉयकॉट क्यों नहीं किया?
देवजीत सैकिया ने एनडीटीवी से बात करते हुए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को लेकर कहा, “क्रिकेट या किसी भी अन्य खेल में भारतीय टीम की भागीदारी की तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार के खेल विभाग ने दिशानिर्देश और नीतियां निर्धारित की हैं। नीति बनाते समय, मुझे विश्वास है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर खेल संघों के लिए मददगार दिशानिर्देश बनाने में बहुत सावधानी बरती होगी। इसी के अनुसार हम किसी भी बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट में भागीदारी के बारे में निर्णय ले सकते हैं।”
सैकिया ने आगे ये भी बताया कि खेल के मंच पर पाकिस्तान का पूर्ण बहिष्कार क्यों संभव नहीं है? उन्होंने बताया कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम पर प्रतिबंध लग सकते हैं। सैकिया ने बताया, "केंद्र सरकार ने महासंघों के हितों और खिलाड़ियों की चिंताओं सहित सभी पहलुओं को ध्यान में रखा है। किसी बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट में, जिसमें कोई टीम भाग नहीं लेगी तो उस पर प्रतिबंध लग सकता है। ऐसी स्थिति में उभरते हुए खिलाड़ी और उनका करियर बर्बाद हो सकता है।" इंडिया और पाकिस्तान के बीच टी20 एशिया कप 2025 का मैच 14 सितंबर को दुबई में आयोजित होगा।
