एशिया कप में कांड पर कांड, BCCI ने ICC से की हारिस और फरहान की शिकायत; सूर्या भी लपेटे में

हारिस राउफ के 'प्लेन क्रैश' और साहिबजादा फरहान के 'गन सेलिब्रेशन' पर बीसीसीआई सख्त है। बीसीसीआई ने आईसीसी से आधिकारिक शिकायत की है। वहीं, सूर्यकुमार यादव पर कार्रवाई होने की संभावना है, क्योंकि उन्होंने ऐसा बयान दिया था।

भारत के खिलाफ सुपर 4 के मैच में तेज गेंदबाज हारिस राउफ ने प्लेन क्रैश लैंडिंग वाला रिऐक्शन दिया था। इसके अलावा उनका अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के साथ मैदान पर झगड़ा भी हुआ था। वहीं, बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने अर्धशतक के बाद गन सेलिब्रेशन किया था। इन हरकतों के खिलाफ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई सख्त नजर आ रहा है। बीसीसीआई ने मैच रेफरी एंडी पायक्रऑफ्ट को दोनों के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है। इसके अलावा भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव पर भी कार्रवाई हो सकती है।

दरअसल, भारतीय टीम ने 21 सितंबर को हुए सुपर 4 के मैच में साहिबजादा फरहान और हारिस राउफ की उकसावे वाली अभद्र हरकतों को लेकर मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दैनिक जागरण में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, इन दोनों खिलाड़ियों पर ही नहीं, बल्कि भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव भी संदेह के घेरे में हैं। एशिया कप 2025 के लीग मैच के दौरान पुरस्कार समारोह में और फिर उसके बाद आयोजित हुई प्रेस कॉफ्रेंस में दिए गए बयान पर सूर्यकुमार यादव से दूसरे मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने जवाब मांगा है।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने सूर्यकुमार यादव को लेकर आईसीसी से शिकायत की थी। आईसीसी ने पीसीबी की शिकायत पर दो रिपोर्ट मैच रेफरी रिची रिचर्डसन को भेजी हैं, जिसके बाद उनकी तरफ से भारतीय टीम को एक मेल किया गया है। रिचर्डसन की तरफ से भेजे गए इस मेल में लिखा गया है कि मुझे आईसीसी ने दो रिपोर्ट हैंडल करने को भेजी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सूर्यकुमार यादव के मैच प्रेजेंटेशन और प्रेस कान्फ्रेंस में ऑपरेशन सिंदूर, इंडियन आर्मी और भारत-पाकिस्तान विवाद पर दिए गए बयान को लेकर दो शिकायतें दर्ज कराई थीं।