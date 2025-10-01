मोहसिन नकवी के रवैये से BCCI नाराज, एशिया कप ट्रॉफी को लेकर की आनाकानी तो बीच में छोड़ दी मीटिंग

एसीसी चीफ मोहसिन नकवी के रवैये से BCCI नाराज है और यही कारण है कि एशिया कप ट्रॉफी को लेकर चल रहे विवाद पर चर्चा हुई और नकवी ने जवाब नहीं दिया तो बीसीसीआई के नुमाइंदों ने बीच में मीटिंग को छोड़ दिया।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के नुमाइंदों ने एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी की एजीएम की मीटिंग को बीच में ही छोड़ दिया। बीसीसीआई के प्रतिनिधि और पदेन आशीष शेलार बुधवार को एसीसी की ऑनलाइन बैठक में बीच में ही उठ गए, क्योंकि उन्हें यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि भारतीय टीम को एशिया कप की ट्रॉफी और रविवार को फाइनल में पाकिस्तान को हराने के बाद जीते गए खिलाड़ियों के पदक कब मिलेंगे? एसीसी चीफ, जो पीसीबी के चेयरमैन हैं और पाकिस्तान के मंत्री हैं, उनसे बीसीसीआई अधिकारी नाराज नजर आए।

जानकारों का कहना है कि भारतीय अधिकारियों ने इस मुद्दे पर एसीसी अध्यक्ष और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) प्रमुख मोहसिन नकवी से पूछताछ की थी, लेकिन वह उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। बीसीसीआई के एक शीर्ष अधिकारी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “शेलार ने सदस्यों को बताया कि बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने इस बारे में एसीसी को पहले ही पत्र लिख दिया है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया है।”

अधिकारी ने आगे जानकारी दी, "बीसीसीआई चाहता है कि ट्रॉफी और पदक दुबई स्थित एसीसी कार्यालय में पहुंचा दिए जाएं, जहां से भारतीय बोर्ड उन्हें प्राप्त करेगा। हालांकि, शेलार को इसके लिए कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसलिए शेलार और शुक्ला ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए बैठक से हटने का फैसला किया।" उन्होंने यह भी बताया कि नकवी ने एजीएम के अपने उद्घाटन भाषण में भारतीय अधिकारियों को भारतीय टीम के खिताब जीतने पर बधाई नहीं दी। यहां तक कि उन्होंने नेपाल की टीम का जिक्र किया, जिन्होंने वेस्टइंडीज को हराकर सीरीज जीती।