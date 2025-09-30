एशिया कप की ट्रॉफी को निजी जागीर समझ बैठे हैं मोहसिन नकवी, कप वापसी के लिए ये है BCCI का प्लान

BCCI ने दावा किया है कि एसीसी के चेयरमैन एशिया कप की ट्रॉफी को अपनी निजी जागीर समझ बैठे हैं। बोर्ड का दावा है कि एशिया कप की ट्रॉफी एसीसी के मुख्यालय में नहीं है, बल्कि उस होटल में है, जहां नकवी ठहरे हैं।

एशिया कप 2025 का चैंपियन भारत बना, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम को टूर्नामेंट की ट्रॉफी नसीब नहीं हुई, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी के चीफ मोहसिन नकवी ने उसे अपनी निजी जागीर समझ लिया है। मोहसिन नकवी से भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इसलिए ट्रॉफी नहीं ली, क्योंकि वे एसीसी के चीफ होने के अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन हैं और पाकिस्तान सरकार में मंत्री भी हैं, जो भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। इस मामले में अब दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई शांत नहीं बैठने वाला।

सीएनएन-न्यूज 18 की रिपोर्ट की मानें तो बीसीसीआई का मानना है कि मोहसिन नकवी ने एशिया कप की ट्रॉफी पर निजी कब्जा किया हुआ है। सूत्रों का कहना है कि ट्रॉफी दुबई स्थित एसीसी मुख्यालय में नहीं है और बीसीसीआई का मानना ​​है कि ट्रॉफी को अपने पास रखना अवैध है, इसलिए बोर्ड आज यानी मंगलवार 30 सितंबर को परिषद के सदस्यों के साथ होने वाली बैठक में इस मुद्दे को उठाने की योजना बना रहा है। दुबई में होने वाली यह बैठक स्थानीय समयानुसार दोपहर 2 बजे (भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे) शुरू होगी। मूल रूप से इसमें एसीसी की वार्षिक आम बैठक से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होनी थी, जो जुलाई में ढाका में स्थगित कर दी गई थी।

सूत्रों का कहना है कि अगर बैठक तय कार्यक्रम के अनुसार होती है, तो बीसीसीआई के प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे और औपचारिक रूप से उस ट्रॉफी की मांग करेंगे, जिसे भारत ने रविवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान को हराकर जीता था। अगर नकवी सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, तो भारतीय पक्ष ने आगे की कार्रवाई की योजना भी बनाई हुई है, जिससे मोहसिन नकवी को घुटनों पर आने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।