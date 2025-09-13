बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका लाइव स्कोर

Bangladesh vs Sri Lanka Asia Cup Live Score: आज टी20 एशिया कप 2025 में बांग्लादेश और श्रीलंका की टक्कर होगी। यह टूर्नामेंट का पांचवां मुकाबला है। दोनों टीम भारतीय समयानुसार रात आठ बजे से अबु धाबी के शेख जायद स्टेडियम में आमने-सामने होंगी। यह चरित असलांका की अगुवाई वाली श्रीलंकाई टीम का टूर्नामेंट में पहला मैच है। वहीं, लिटन दास की कप्तानी वाली बांग्लादेश टीम अपना दूसरा मैच खेलने उतरेगी। बांग्लादेश ने अपने पहले मुकाबले में हॉन्ग कॉन्ग को सात विकेट से शिकस्त दी थी, जिसमें लिटन के बल्ले से अर्धशतक निकला। बांग्लादेश और श्रीलंका के टी20 हेड-टू-हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों ने अब तक 20 मैच खेले हैं। इस दौरान श्रीलंका ने 12 जबकि बांग्लादेश ने 8 मैच जीते। हालांकि, दोनों के बीच पिछले पांच टी20 मैचों में बांग्लादेश का पलड़ा भारी है। बांग्लादेश ने तीन और श्रीलंका ने दो मैच अपने नाम किए।

13 Sept 2025, 06:32:10 PM IST BAN vs SK Live Score: पहले बॉलिंग करना फायदेमंद BAN vs SK Live Score: अबु धाबी की पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों के लिए अच्छा संतुलन प्रदान करती है। बल्लेबाज अगर जम जाएं तो रन बना सकते हैं। यहां तेज गेंदबाजों और स्पिनरों को शुरुआत में कुछ मदद मिल सकती है। अबु धाबी में लक्ष्य का पीछा करना आमतौर पर आसान होता है। ऐसे में टॉस जीतने वाला कप्तान पहले बॉलिंग का ऑप्शन चुन सकता है।

13 Sept 2025, 06:03:24 PM IST BAN vs SK Live Score: बांग्लादेश की कमजोरी आई सामने BAN vs SK Live Score: बांग्लादेश ने हॉन्ग कॉन्ग का खिलाफ भले ही सात विकेट से आसानी से मैच जीत लिया लेकिन कुछ ऐसे विभाग हैं, जिनमें उसकी कमजोरी खुलकर सामने आई। इनमें गेंदबाजी विभाग प्रमुख है। तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद और लेग स्पिनर रिशाद हुसैन ने विकेट लेने के बावजूद रन लुटाए। श्रीलंका के खिलाफ ऐसी कोई भी गलती बांग्लादेश को भारी पड़ सकती है।

13 Sept 2025, 05:33:44 PM IST BAN vs SK Live Score: श्रीलंका दूसरी सबसे सफल टीम BAN vs SK Live Score: श्रीलंका एशिया कप इतिहा की दूसरी सबसे सफल टीम है। उसने अब तक 6 खिताब जीते हैं। श्रीलंका से आगे भारत है, जिसके खाते में 8 ट्रॉफी हैं। वहीं, बांग्लादेश ने अभी तक एशिया कप की ट्रॉफी नहीं जीती हैं। हालांकि, बांग्लादेश ने तीन बार फाइनल में एंट्री की है।

13 Sept 2025, 05:08:53 PM IST BAN vs SK Live Score: श्रीलंका स्क्वॉड BAN vs SK Live Score: चरित असलांका (कप्तान),पथुम निसांका, नुवानिदु फर्नांडो, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कमिंदु मेंडिस, जेनिथ लियानाज, डुनिथ वेलालेज, वानिंदु हसरंगा, महेश थीक्षाना, दासुन शनाका, नुवान तुषारा, कामिल मिशारा, चमिका करुणारत्ने, कुसल परेरा, दुशमंथा चमीरा, मथीशा पथिराना, बिनुरा फर्नांडो।