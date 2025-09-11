Bangladesh vs Hong Kong Asia Cup 2025 Match Sheikh Zayed Stadium Abu Dhabi Pitch know weather forecast Abu Dhabi Pitch Report: अबू धाबी की पिच पर बरसेंगे रन या गेंदबाज दिखाएंगे करामात? ऐसा रहेगा पिच का मिजाज, Asia-cup Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Asia CupBangladesh vs Hong Kong Asia Cup 2025 Match Sheikh Zayed Stadium Abu Dhabi Pitch know weather forecast

Abu Dhabi Pitch Report: अबू धाबी की पिच पर बरसेंगे रन या गेंदबाज दिखाएंगे करामात? ऐसा रहेगा पिच का मिजाज

Bangladesh vs Hong Kong Pitch Report: बांग्लादेश और हॉन्ग कॉन्ग के बीच आज अबूधाबी के शेख जायद स्टेडियम में एशिया कप 2025 का तीसरा मैच खेला जाना है। इस मैच में पिच का मिजाज कैसा रहेगा? ये जान लीजिए।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 11 Sep 2025 10:48 AM
share Share
Follow Us on
Abu Dhabi Pitch Report: अबू धाबी की पिच पर बरसेंगे रन या गेंदबाज दिखाएंगे करामात? ऐसा रहेगा पिच का मिजाज

Abu Dhabi Pitch Report: अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में एशिया कप 2025 के तीसरा लीग मैच खेला जाना है, जो बांग्लादेश और हॉन्ग कॉन्ग के बीच है। इस मुकाबले में पिच का मिजाज कैसा होगा? ये जानना आपके लिए जरूरी है। यहां किसको ज्यादा फायदा मिलेगा और किसके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है? ये जान लीजिए। बल्लेबाज यहां रन जरूर बनाते हैं, लेकिन गेंदबाजों का बोलबाला रहता है। टॉस का ज्यादा असर यहां देखने को नहीं मिलता और बारिश के अनुमान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन दिनों बहुत गर्मी यूएई में होती है।

अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम की पिच रिपोर्ट की बात करें तो यहां अब तक 69 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं। इन मैचों में पहली पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम सिर्फ 30 मैच जीती है, जबकि 39 मैचों में रन चेज में जीत मिली है। टॉस का यहां उतना महत्व नहीं है, क्योंकि टॉस जीतने वाली टीम 36 मैच जीती है और हारने वाली टीमें 33 मुकाबले जीती हैं।

ये भी पढ़ें:क्या टैलेंट है! कुलदीप यादव की कातिलाना गेंदबाजी पर फिदा हुए वसीम अकरम

पहली पारी का औसत स्कोर इस मैदान पर 144 है, जबकि 225 रन भी इस मैदान पर एक पारी में बन चुके हैं, जो टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट का यहां सबसे बड़ा स्कोर है। सबसे कम स्कोर नाइजीरिया की टीम ने बनाया था, जब उन्होंने 66 रन बनाए थे। ये हाई स्कोरिंग वेन्यू नही है, क्योंकि 150 से कम का स्कोर यहां 40 पारियों में बना है, जबकि सिर्फ 14 पारियों में 150 से 169 तक का स्कोर बना है।

तेज गेंदबाजों को यहां 64 फीसदी के आसपास विकेट मिलते हैं, लेकिन स्पिनरों का भी यहां दबदबा रहता है। स्पिनरों को इस मैदान पर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 36 फीसदी के आसपास विकेट मिलते हैं। पिच बैटर-फ्रेंडली और बाउंस वाली है, लेकिन स्पिनर बाद में असरदार होते हैं। इससे पता चलता है कि यहां बल्लेबाज रन तो बनाते हैं, लेकिन उतने बड़े स्कोर यहां देखने को नहीं मिलते।

Asia Cup 2025

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।