Abu Dhabi Pitch Report: अबू धाबी की पिच पर बरसेंगे रन या गेंदबाज दिखाएंगे करामात? ऐसा रहेगा पिच का मिजाज

Bangladesh vs Hong Kong Pitch Report: बांग्लादेश और हॉन्ग कॉन्ग के बीच आज अबूधाबी के शेख जायद स्टेडियम में एशिया कप 2025 का तीसरा मैच खेला जाना है। इस मैच में पिच का मिजाज कैसा रहेगा? ये जान लीजिए।

Abu Dhabi Pitch Report: अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में एशिया कप 2025 के तीसरा लीग मैच खेला जाना है, जो बांग्लादेश और हॉन्ग कॉन्ग के बीच है। इस मुकाबले में पिच का मिजाज कैसा होगा? ये जानना आपके लिए जरूरी है। यहां किसको ज्यादा फायदा मिलेगा और किसके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है? ये जान लीजिए। बल्लेबाज यहां रन जरूर बनाते हैं, लेकिन गेंदबाजों का बोलबाला रहता है। टॉस का ज्यादा असर यहां देखने को नहीं मिलता और बारिश के अनुमान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन दिनों बहुत गर्मी यूएई में होती है।

अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम की पिच रिपोर्ट की बात करें तो यहां अब तक 69 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं। इन मैचों में पहली पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम सिर्फ 30 मैच जीती है, जबकि 39 मैचों में रन चेज में जीत मिली है। टॉस का यहां उतना महत्व नहीं है, क्योंकि टॉस जीतने वाली टीम 36 मैच जीती है और हारने वाली टीमें 33 मुकाबले जीती हैं।

पहली पारी का औसत स्कोर इस मैदान पर 144 है, जबकि 225 रन भी इस मैदान पर एक पारी में बन चुके हैं, जो टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट का यहां सबसे बड़ा स्कोर है। सबसे कम स्कोर नाइजीरिया की टीम ने बनाया था, जब उन्होंने 66 रन बनाए थे। ये हाई स्कोरिंग वेन्यू नही है, क्योंकि 150 से कम का स्कोर यहां 40 पारियों में बना है, जबकि सिर्फ 14 पारियों में 150 से 169 तक का स्कोर बना है।