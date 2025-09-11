Bangladesh vs Hong Kong asia cup 2025 Live streaming know when where and how to watch BAN vs HK Today Match Online BAN vs HK Live streaming: हॉन्ग कॉन्ग से बांग्लादेश की भिड़ंत, इस तरह देखें एशिया कप मैच को लाइव, Asia-cup Hindi News - Hindustan
BAN vs HK Live streaming: हॉन्ग कॉन्ग से बांग्लादेश की भिड़ंत, इस तरह देखें एशिया कप मैच को लाइव

Bangladesh vs Hong Kong Match Live streaming: हॉन्ग कॉन्ग से बांग्लादेश की भिड़ंत आज होनी है। ये मैच हॉन्ग कॉन्ग के लिए काफी अहम है, क्योंकि इस टीम पर बाहर होने का खतरा है। मैच को लाइव कैसे देखें?

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 11 Sep 2025 11:23 AM
Bangladesh vs Hong Kong Asia Cup Live Streaming- बांग्लादेश की टीम आज अपने एशिया कप 2025 अभियान की शुरुआत करेगी। लिटन दास की कप्तानी वाली टीम को हॉन्ग कॉन्ग से भिड़ना है। ये मैच अबू धाबी में खेला जाएगा। हॉन्ग कॉन्ग चीन की टीम के लिए ये बहुत अहम मैच है। बांग्लादेश की टीम हारकर भी टूर्नामेंट में जीवित रह सकती है, लेकिन हॉन्ग कॉन्ग के लिए हारने पर सुपर 4 में पहुंचने के रास्ते बंद हो जाएंगे। 11 सितंबर को होने वाले मैच को आप कब और कहां लाइव देख सकते हैं और इसके अलावा आइए बांग्लादेश वर्सेस हॉन्ग कॉन्ग मैच से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों पर डालते हैं-

बांग्लादेश वर्सेस हॉन्ग कॉन्ग एशिया कप 2025 का तीसरा मैच कब खेला जाएगा?

Bangladesh vs Hong Kong एशिया कप 2025 का तीसरा मैच आज यानी गुरुवार 11 सितंबर को खेला जाएगा।

Bangladesh vs Hong Kong Asia Cup 2025 का तीसरा मैच कहां खेला जाएगा?

बांग्लादेश वर्सेस हॉन्ग कॉन्ग एशिया कप 2025 का तीसरा मैच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा।

Bangladesh vs Hong Kong एशिया कप 2025 का तीसरा मैच कितने बजे शुरू होगा?

Bangladesh vs Hong Kong Asia Cup 2025 का तीसरा मैच लोकल टाइम के अनुसार साढ़े 6 बजे शुरू होगा। उस समय भारत में रात के 8 बजे होंगे, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान (लिटन दास और यासिम मुर्तजा) आधा घंटा पहले यानी 6 बजे (भारत में शाम के साढ़े 7 बजे) मैदान पर उतरेंगे।

बांग्लादेश वर्सेस हॉन्ग कॉन्ग एशिया कप 2025 के तीसरे मैच को टीवी पर लाइव कैसे देखें?

Bangladesh vs Hong Kong एशिया कप 2025 के तीसरे मैच का सीधा प्रसारण आप सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के अलग-अलग चैनलों पर भारत में इस मैच का सीधा प्रसारण होगा। अलग-अलग भाषाओं और अलग-अलग पिक्चर क्वालिटी में आप मैच का लुत्फ उठा सकते हैं।

Bangladesh vs Hong Kong Asia Cup 2025 के तीसरे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

बांग्लादेश वर्सेस हॉन्ग कॉन्ग एशिया कप 2025 के तीसरे लीग मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप सोनी लिव ऐप पर देख सकते हैं और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए आप सोनी लिव की वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं। वहीं, अगर आप Bangladesh vs Hong Kong मैच के लाइव स्कोर, रिकॉर्ड्स और मैच से जुड़ी दिलचस्प जानकारी चाहते हैं तो आप लाइवहिंदुस्तान के एशिया कप पेज पर विजिट कर सकते हैं।

बांग्लादेश का स्क्वॉड

लिटन दास (कप्तान और विकेटकीपर), परवेज हुसैन इमोन, तंजीद हसन तमीम, तौहीद हृदोय, सैफ हसन, जेकर अली, महेदी हसन, रिशद हुसैन, तस्कीन अहमद, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, मोहम्मद सैफुद्दीन, नुरुल हसन, शोरफुल इस्लाम, शमीम हुसैन और तंजीम हसन साकिब

हॉन्ग कॉन्ग का स्क्वॉड

जीशान अली (विकेटकीपर), यासिम मुर्तजा (कप्तान), अंशुमान रथ, बाबर हयात, निजाकत खान, कल्हण चल्लू, किंचित शाह, ऐजाज खान, एहसान खान, आयुष शुक्ला, अतीक इकबाल, शाहिद वासिफ, नसरुल्ला राणा, मोहम्मद गजनफर, मोहम्मद वहीद, मार्टिन कोएत्जी, अली हसन

