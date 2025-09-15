Bangladesh vs Afghanistan Asia cup 2025 Match preview tough job for BAN batters vs AFG spinners Asia Cup 2025: बांग्लादेश के लिए करो या मरो की स्थिति, 'अफगानी हथियार' से कैसे पाएंगे पार?, Asia-cup Hindi News - Hindustan
Asia Cup 2025: बल्लेबाजों के खराब फॉर्म से जूझ रहे बांग्लादेश को मंगलवार को यहां एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ ग्रुप बी के करो या मरो वाले मुकाबले में स्पिन की कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा।

Bhasha अबू धाबीMon, 15 Sep 2025 02:27 PM
बांग्लादेश की टीम अपने बल्लेबाजों के खराब फॉर्म से जूझ रही है। उसे मंगलवार को अबू धाबी में एशिया कप 2025 के अपने आखिरी लीग मैच में अफगानिस्तान से भिड़ना है। ग्रुप बी का ये मुकाबला बांग्लादेश के लिए करो या मरो वाला है, क्योंकि बांग्लादेश की टीम यहां हारी तो फिर सुपर 4 में पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। हालांकि, इस मुकाबले में बांग्लादेश के बल्लेबाजों को स्पिन की कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा।

लिटन दास की अगुवाई वाली टीम ने हॉन्ग कॉन्ग पर शानदार जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की, लेकिन श्रीलंका से करारी हार के साथ उसकी लय टूट गई, जिससे वह अंक तालिका में तीसरे स्थान पर खिसक गया। अफगानिस्तान (4.700) नेट रन रेट के आधार पर आगे है। श्रीलंका (2.595) ग्रुप बी में दूसरे स्थान पर है, इसलिए बांग्लादेश (-0.650) को टूर्नामेंट में बने रहने के लिए अपना अंतिम मैच हर हाल में जीतना होगा।

ये भी पढ़ें:एशिया कप से आज ये 2 टीमें हो सकती हैं बाहर, भारत को मिल जाएगा सुपर 4 का टिकट!

बांग्लादेश की सबसे बड़ी चिंता उसकी बल्लेबाजी है। श्रीलंका के खिलाफ उसका शीर्ष क्रम बुरी तरह विफल रहा, जिसके बाद जैकर अली और शमीम हुसैन ने छठे विकेट के लिए 86 रन की साझेदारी करके पारी को संभाला। एक बार फिर सभी की निगाहें कप्तान लिटन दास पर होंगी, जिन्होंने हांगकांग के खिलाफ अर्धशतक जड़ा था।

अब उनका सामना अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान, अनुभवी मोहम्मद नबी, बाएं हाथ के स्पिनर नूर अहमद और एएम गजनफर के मजबूत स्पिन आक्रमण से होगा, जो यहां की परिस्थितियों को देखते हुए किसी भी टीम के लिए सबसे अच्छा संयोजन होगा।

अफगानिस्तान ने इस टूर्नामेंट से पहले त्रिकोणीय श्रृंखला में अच्छा प्रदर्शन किया था और उसकी टीम आत्मविश्वास से भरी हुई है। उसके पास उपयोगी बल्लेबाज हैं और उसका गेंदबाजी आक्रमण किसी भी टीम के बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। ऐसे में बांग्लादेश के लिए उससे पार पाना आसान नहीं होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा।

टीमें इस प्रकार हैं:

बांग्लादेश: लिटन दास (कप्तान, विकेटकीपर), तंजीद हसन, परवेज हुसैन इमोन, सैफ हसन, तौहीद हृदयोय, जेकर अली, शमीम हुसैन, नुरुल हसन, महेदी हसन, रिशाद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तंजीम हसन, तस्कीन अहमद, शोरफुल इस्लाम, मोहम्मद सैफुद्दीन।

अफगानिस्तान: राशिद खान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, दरविश रसूली, सेदिकुल्लाह अटल, अजमतुल्लाह उमरजई, करीम जनत, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नायब, शराफुद्दीन अशरफ, मोहम्मद इशाक, मुजीब उर रहमान, अल्लाह गजनफर, नूर अहमद, फरीद मलिक, नवीन-उल-हक, फजलहक फारूकी।

