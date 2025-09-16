bangladesh vs Afghanistan asia cup 2025 match live streaming know how to watch ban vs Afg today match online BAN vs AFG Live Streaming: अफगानिस्तान के खिलाफ जीत से कम कुछ नहीं चाहेगा बांग्लादेश, ऐसे देखें मैच लाइव, Asia-cup Hindi News - Hindustan
BAN vs AFG Live Streaming: अफगानिस्तान के खिलाफ जीत से कम कुछ नहीं चाहेगा बांग्लादेश, ऐसे देखें मैच लाइव

Bangladesh vs Afghanistan Match Live streaming: एशिया कप में आज का मैच ग्रुप बी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच खेला जाना है। इस मैच को लाइव देखने का तरीका जान लीजिए।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 16 Sep 2025 08:54 AM
Bangladesh vs Afghanistan Asia Cup Live Streaming- बांग्लादेश की टीम आज एशिया कप 2025 में अपना आखिरी लीग मैच खेलने उतरेगी। बांग्लादेश के सामने अफगानिस्तान की टीम होगी। अबू धाबी में ये मैच खेला जाएगा। बांग्लादेश की टीम चाहेगी कि उनके लिए ये टूर्नामेंट का आखिरी मैच न हो, क्योंकि आज बांग्लादेश को जीत से कम कुछ नहीं चाहिए। हारने पर टीम सुपर 4 की रेस से बाहर हो जाएगी। ऐसे में मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। 16 सितंबर को होने वाले इस कड़े मुकाबले को आप कब और कहां लाइव देख सकते हैं? ये जान लीजिए।

बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान एशिया कप 2025 का 9वां लीग मैच कब खेला जाएगा?

Bangladesh vs Afghanistan एशिया कप 2025 का 9वां लीग मैच आज यानी मंगलवार 16 सितंबर को खेला जाएगा।

Bangladesh vs Afghanistan Asia Cup 2025 का 9वां मैच कहां खेला जाएगा?

बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान एशिया कप 2025 का 9वां लीग मैच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा।

Bangladesh vs Afghanistan एशिया कप 2025 का 9वां लीग मैच कितने बजे शुरू होगा?

Bangladesh vs Afghanistan Asia Cup 2025 का 9वां मैच लोकल टाइम के अनुसार शाम साढ़े 6 बजे शुरू होगा। उस समय भारत में रात के 8 बजे होंगे, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान (लिटन दास और राशिद खान) आधा घंटा पहले यानी 6 बजे मैदान पर उतरेंगे। उस समय भारत में शाम के साढ़े 7 बजे होंगे।

बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान एशिया कप 2025 के 9वें मैच को टीवी पर लाइव कैसे देखें?

Bangladesh vs Afghanistan एशिया कप 2025 के 9वें लीग मैच का लाइव टेलीकास्ट आप सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के अलग-अलग चैनलों पर भारत में इस मैच का लाइव टेलीकास्ट होगा। अलग-अलग भाषाओं और अलग-अलग पिक्चर क्वालिटी में आप इस एशिया कप मैच का लुत्फ उठा सकते हैं।

Bangladesh vs Afghanistan Asia Cup मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान एशिया कप मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप सोनी लिव ऐप पर देख पाएंगे, जबकि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए आपको सोनी लिव की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा। वहीं, अगर आप Bangladesh vs Afghanistan मैच के लाइव स्कोर, रिकॉर्ड्स और मैच से जुड़ी दिलचस्प जानकारी चाहते हैं तो आप लाइवहिंदुस्तान के एशिया कप पेज पर विजिट कर सकते हैं।

बांग्लादेश का स्क्वॉड

लिटन दास (कप्तान और विकेटकीपर), परवेज हुसैन इमोन, तंजीद हसन तमीम, तौहीद हृदोय, सैफ हसन, जेकर अली, महेदी हसन, रिशद हुसैन, तस्कीन अहमद, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, मोहम्मद सैफुद्दीन, नुरुल हसन, शोरफुल इस्लाम, शमीम हुसैन और तंजीम हसन साकिब

अफगानिस्तान का स्क्वॉड

राशिद खान (कप्तान), सेदिकुल्लाह अटल, रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नायब, अजमतुल्लाह उमरजई, करीम जनत, नूर अहमद, एएम गजनफर, फजलहक फारूकी, फरीद अहमद मलिक, अब्दुल्ला अहमदजई, मोहम्मद इशाक, मुजीब उर रहमान, दरविश रसूली और शराफुद्दीन अशरफ

