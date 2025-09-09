Azmatullah Omarzai wreaked havoc in Asia Cup 2025 created history After Hitting fifty in 20 balls During AFG vs HK Clash अजमतुल्लाह उमरजई ने एशिया कप में मचाई तबाही, 20 गेंदों में फिफ्टी जड़कर रच डाला बड़ा इतिहास, Asia-cup Hindi News - Hindustan
Asia Cup

अजमतुल्लाह उमरजई ने एशिया कप में मचाई तबाही, 20 गेंदों में फिफ्टी जड़कर रच डाला बड़ा इतिहास

अजमतुल्लाह उमरजई ने एशिया कप 2025 में हॉन्ग कॉन्ग के खिलाफ मुकाबले में तूफानी अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने 20 गेंदों में फिफ्टी कंप्लीट कर ली थी। अफगानिस्तान के ऑलराउंडर उमरजई ने बड़ा इतिहास रच डाला है।

Tue, 9 Sep 2025 10:48 PM
अफगानिस्तान के ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई ने मंगलवार को टी20 एशिया कप 2025 में बल्ले से तबाही मचाई। उन्होंने टूर्नामेंट के पहले मैच में हॉन्ग कॉन्ग के खिलाफ तूफानी अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने अबु धाबी के शेख जायद स्टेडियम में 21 गेंदों में 53 रन बनाए, जिसमें दो चौके और पांच छक्के शामिल हैं। यह 25 वर्षीय खिलाड़ी के टी20 इंटरनेशनल करियर की पहली फिफ्टी है। उन्होंने महज 20 गेंदों में पचासा कंप्लीट कर लिया था। उमरजई ने एक बड़ा इतिहास रच डाला है। वह अफगानिस्तान के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकट में सबसे तेज फिफ्टी लगाने वाले प्लेयर बन गए हैं।

उमरजई ने अफगानिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नबी और गुलबदीन नायब का रिकॉर्ड ध्वस्त किया है। दोनों ने 21-21 गेंदों में अर्धशतक लगाने का कारनामा अंजाम दिया था। नबी ने 2017 में आयरलैंड के खिलाफ ऐसा किया था। वहीं, नायब ने 2024 में भारत के विरुद्ध 21 गेंदों में पचासा बनाकर नबी की बराबरी की थी। उमरजई ने एशिया कप इतिहास का दूसरा सबसे तेज अर्धशतक ठोकने का कमाल किया है। उनकी पारी के दम पर अफगानिस्तान ने हॉन्ग कॉन्ग के सामने 188/6 का विशाल स्कोर बनाया। वह छठे नंबर पर बैटिंग के लिए उतरे। उमरजई ने ओपनर सेदिकुल्लाह अटल (52 गेंदों में नाबाद 73) के साथ पांचवें विकेट के लिए 82 रनों की साझेदारी की।

उमरजई ने हॉन्ग कॉन्ग के गेंदबाज आयुष शुक्ला द्वारा डाले गए 19वें ओवर में काफी आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने ओवर की शुरुआती तीन गेंदों पर लगातार छक्के लगाए। उन्होंने चौथी गेंद पर चौका लगाया और अर्धशतक पूरा किया। वह पांचवीं गेंद पर भी दमदार शॉट खेलने की फिराक में थे मगर एजाज खान के हाथों कैच लपके। उनका स्ट्राइक रेट 252.38 का रहा। बता दें कि साल 2021 में इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले उमरजई धीरे-धीरे अफगानिस्तान के लिए एक बेहद भरोसेमंद ऑलराउंडर के रूप में उभरे हैं। उनमें ना सिर्फ बड़े शॉट लगाने की क्षमता है बल्कि वह नई और पुरानी गेंद से बॉलिंग भी कर सकते हैं।

