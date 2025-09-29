Asia Cup 2025 Winner Team India wins his 9th title 2nd in T20 India 1st team to win at least 2 2 titles in ODI and T20I एशिया कप 2025 चैंपियन बनी टीम इंडिया, 9वीं बार ट्रॉफी पर किया कब्जा; साथ में बनाया ये महारिकॉर्ड, Asia-cup Hindi News - Hindustan
एशिया कप 2025 चैंपियन बनी टीम इंडिया, 9वीं बार ट्रॉफी पर किया कब्जा; साथ में बनाया ये महारिकॉर्ड

Asia Cup 2025 Winner: टीम इंडिया पहली ऐसी टीम बन गई है, जिसने कम से कम दो-दो बार वनडे और टी20 एशिया कप जीता है। भारत ने 2016 में पहली बार टी20 एशिया कप जीता था। भारत ने 9वीं बार एशिया कप की ट्रॉफी उठाई है।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 29 Sep 2025 12:04 AM
Asia Cup 2025 Winner: टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर 9वीं बार एशिया कप की ट्रॉफी पर कब्जा किया है। दुबई में रविवार 28 सितंबर को खेले गए टी20 एशिया कप 2025 के फाइनल को जीतकर भारतीय टीम ने एक महारिकॉर्ड भी बनाया है। भारत पहले से ही सबसे ज्यादा एशिया कप जीतने वाला देश है और अब इसी कड़ी में एक और विराट रिकॉर्ड अपने नाम किया है। भारत पहला ऐसा देश बन गया है, जिसने कम से कम दो-दो बार टी20 और वनडे फॉर्मेट के एशिया कप जीता है। टी20 एशिया कप 2025 के फाइनल में टीम इंडिया ने 5 विकेट से जीत दर्ज की है, जिसमें तिलक वर्मा का बल्लेबाजी में और कुलदीप यादव का गेंदबाजी में अहम योगदान रहा।

टीम इंडिया ने इससे पहले 7 बार वनडे एशिया कप की ट्रॉफी जीती है, जबकि 1 बार टी20 फॉर्मेट का एशिया कप 2016 में जीता था। टी20 फॉर्मेट में ये भारत की दूसरी एशिया कप ट्रॉफी है। एक ट्रॉफी श्रीलंका ने जीती है। ऐसे में श्रीलंका को पछाड़ते हुए नया रिकॉर्ड भारतीय टीम ने कायम किया है। सूर्यकुमार यादव भारत के छठे कप्तान बन गए हैं, जिन्होंने एशिया कप की ट्रॉफी उठाई है। मोहम्मद अजहरुद्दीन, एमएस धोनी और रोहित शर्मा ने 2-2 बार एशिया कप पर कब्जा किया है, जबकि एक-एक बार सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर और सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप अपनी कप्तानी में भारत को जिताया है।

ये भी पढ़ें:तिलक वर्मा का शानदार अर्धशतक, भारत को लगाएंगे जीत का तिलक

मुकाबले की बात करें तो भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। पाकिस्तान की टीम ने पहला विकेट 10वें ओवर में 84 रन पर गंवाया था। हालांकि, टीम 146 रनों पर ढेर हो गई। साहिबजादा फरहान ने फिफ्टी जड़ी और फखर जमां ने 46 रनों की पारी खेली। भारत के लिए कुलदीप यादव ने 4 विकेट निकाले, जबकि 2-2 विकेट जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल को मिले। भारत की फील्डिंग इस फाइनल मैच में कमाल की रही। आज एक से एक बेहतरीन कैच भारत ने पकड़ा।

टीम इंडिया 147 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो शुरुआत बहुत खराब रही। 20 रन पर 3 विकेट भारत ने खो दिए थे। इसके बाद तिलक वर्मा और संजू सैमसन के बीच 57 रनों की साझेदारी हुई। इसने मैच में जान डाली। संजू सैमसन 21 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन तिलक वर्मा ने शिवम दुबे के साथ पहले जीत के लिए मंच बनाया और फिर अर्धशतक पूरा किया। शिवम दुबे 19वें ओवर में आउट हो गए, लेकिन तब तक उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया था। वे 22 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हुए।

