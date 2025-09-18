Asia Cup 2025 Super 4 Teams final India and Pakistan from group a Sri Lanka and Bangladesh from group b to fight in S4 Asia Cup 2025 के सुपर 4 में पहुंचने वाली 4 टीमें फाइनल, इन टीमों का सफर हुआ टूर्नामेंट से समाप्त, Asia-cup Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Asia CupAsia Cup 2025 Super 4 Teams final India and Pakistan from group a Sri Lanka and Bangladesh from group b to fight in S4

Asia Cup 2025 के सुपर 4 में पहुंचने वाली 4 टीमें फाइनल, इन टीमों का सफर हुआ टूर्नामेंट से समाप्त

Asia Cup 2025 Super 4 की अब चारों टीमें फाइनल हो गई हैं। भारत और पाकिस्तान ने ग्रुप ए से सुपर 4 का टिकट कटाया था, जबकि ग्रुप बी के आखिरी मुकाबले के बाद तय हुआ है कि कौन सी 2 टीमें इस ग्रुप से सुपर 4 में खेलेंगी।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 18 Sep 2025 11:45 PM
share Share
Follow Us on
Asia Cup 2025 के सुपर 4 में पहुंचने वाली 4 टीमें फाइनल, इन टीमों का सफर हुआ टूर्नामेंट से समाप्त

T20 Asia Cup 2025 के Super 4 में पहुंचने वाली चार टीमों का ऐलान ग्रुप बी के आखिरी मैच के बाद हो गया। एक लीग मैच अभी बाकी है, लेकिन उसका असर सुपर 4 में पहुंचने वाली टीमों पर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा आज यानी गुरुवार 18 सितंबर को ये भी तय हो गया कि कौन सी चार टीमों का सफर इस टूर्नामेंट से समाप्त हो गया है। अब तक तीन टीमें एलिमिनेट हुई थीं और गुरुवार के मैच के बाद चौथी टीम भी टूर्नामेंट से बाहर हो गई। कुल 8 टीमें इस टूर्नामेंट का हिस्सा थीं, जिनमें से चार टीमें अब आगे टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगी।

दरअसल, एशिया कप 2025 के सुपर 4 में ग्रुप ए से इंडिया और पाकिस्तान ने पहले ही क्वालीफाई कर लिया था, जबकि गुरुवार 18 सितंबर को श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच हुए मैच के नतीजे पर पहुंचते ही यह तय हो गया कि इस ग्रुप से श्रीलंका और बांग्लादेश की टीम सुपर 4 के लिए क्वालीफाई करेगी। अफगानिस्तान को इस मैच में हार का सामना करना पड़ा। इस तरह ग्रुप ए से ओमान और यूएई की टीम बाहर हो गई और ग्रुप बी से हॉन्ग कॉन्ग के बाद अफगानिस्तान का सफर समाप्त हो गया।

ओमान का एक मुकाबला भारत के खिलाफ बाकी है, लेकिन उस मैच के नतीजे से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। इंडिया ग्रुप ए में नंबर वन है और ओमान की टीम को देखते हुए नंबर वन पर ही रहेगी। दूसरे नंबर पर इस ग्रुप में पाकिस्तान है, जिसके तीनों मैच खत्म हो गए हैं। ग्रुप बी में नंबर वन टीम श्रीलंका रहेगी, जबकि दूसरे नंबर पर बांग्लादेश की टीम होगी, जिसने तीन में से दो मैच जीते हैं। हॉन्ग कॉन्ग ने तीनों मैच इस ग्रुप से गंवाए हैं। अफगानिस्तान की टीम ने 3 में से दो मैच गंवाए और टीम अपने ग्रुप में तीसरे स्थान पर रही।

Asia Cup 2025 India Vs Pakistan Sri Lanka Cricket Team अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।