Asia Cup 2025 के सुपर 4 में पहुंचने वाली 4 टीमें फाइनल, इन टीमों का सफर हुआ टूर्नामेंट से समाप्त

Asia Cup 2025 Super 4 की अब चारों टीमें फाइनल हो गई हैं। भारत और पाकिस्तान ने ग्रुप ए से सुपर 4 का टिकट कटाया था, जबकि ग्रुप बी के आखिरी मुकाबले के बाद तय हुआ है कि कौन सी 2 टीमें इस ग्रुप से सुपर 4 में खेलेंगी।

T20 Asia Cup 2025 के Super 4 में पहुंचने वाली चार टीमों का ऐलान ग्रुप बी के आखिरी मैच के बाद हो गया। एक लीग मैच अभी बाकी है, लेकिन उसका असर सुपर 4 में पहुंचने वाली टीमों पर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा आज यानी गुरुवार 18 सितंबर को ये भी तय हो गया कि कौन सी चार टीमों का सफर इस टूर्नामेंट से समाप्त हो गया है। अब तक तीन टीमें एलिमिनेट हुई थीं और गुरुवार के मैच के बाद चौथी टीम भी टूर्नामेंट से बाहर हो गई। कुल 8 टीमें इस टूर्नामेंट का हिस्सा थीं, जिनमें से चार टीमें अब आगे टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगी।

दरअसल, एशिया कप 2025 के सुपर 4 में ग्रुप ए से इंडिया और पाकिस्तान ने पहले ही क्वालीफाई कर लिया था, जबकि गुरुवार 18 सितंबर को श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच हुए मैच के नतीजे पर पहुंचते ही यह तय हो गया कि इस ग्रुप से श्रीलंका और बांग्लादेश की टीम सुपर 4 के लिए क्वालीफाई करेगी। अफगानिस्तान को इस मैच में हार का सामना करना पड़ा। इस तरह ग्रुप ए से ओमान और यूएई की टीम बाहर हो गई और ग्रुप बी से हॉन्ग कॉन्ग के बाद अफगानिस्तान का सफर समाप्त हो गया।