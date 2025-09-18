एशिया कप 2025: सुपर 4 की तस्वीर साफ, मगर शेड्यूल पर फंसा पेच; बस ये 2 मैच हैं अभी कन्फर्म

एशिया कप 2025 के सुपर 4 वाली टीमें फिक्स हो गई हैं, लेकिन शेड्यूल पर पेच फंसा हुआ है, क्योंकि ग्रुप ए का अभी एक मैच बाकी है। उसके बाद तय होगा कि क्या भारतीय टीम ग्रुप ए में शीर्ष पर रहेगी या नहीं।

Asia Cup 2025 के सुपर 4 में पहुंचने वाली सभी टीमें फाइनल हो गई हैं। बावजूद इसके अभी तक सुपर 4 का शेड्यूल कन्फर्म नहीं हुआ है। ग्रुप ए से इंडिया और पाकिस्तान, जबकि ग्रुप बी से श्रीलंका और बांग्लादेश ने सुपर 4 के लिए क्वालीफाई किया। 4 टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं, जिनमें ग्रुप ए से ओमान और यूएई, जबकि ग्रुप बी से हॉन्ग कॉन्ग और अफगानिस्तान की टीम का नाम शामिल है। सुपर 4 का प्रोपर शेड्यूल तब फाइनल होगा, जब ग्रुप ए की पोजिशन पता चले, क्योंकि भारत अभी ग्रुप ए में नंबर वन है, लेकिन वह नंबर वन की कुर्सी से हट भी सकता है, क्योंकि एक मैच ओमान के खिलाफ भारत का अभी बाकी है।

ग्रुप बी की पॉइंट्स टेबल फाइनल हो चुकी है, क्योंकि ग्रुप बी के सभी मैच खेले जा चुके हैं। इस ग्रुप में श्रीलंका नंबर वन और बांग्लादेश की टीम नंबर 2 पर रहेी। अफगानिस्तान की टीम तीसरे और हॉन्ग कॉन्ग की टीम चौथे स्थान पर रहेगी। ग्रुप ए की बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान अभी क्रमशः नंबर एक और नंबर 2 पर हैं, जबकि यूएई तीसरे और ओमान चौथे नंबर पर है। भारतीय टीम पहले नंबर पर रहेगी या नहीं? ये इस बात पर निर्भर रहेगा कि मैच का नतीजा क्या होता है। अगर भारत ने मैच जीता तो भारत नंबर वन रहेगा। थोड़े बहुत अंतर से हारा तो भी टीम इंडिया ही नंबर वन रहेगी, लेकिन ओमान ने कुछ करिश्मा किया तो फिर पाकिस्तान नंबर वन और भारत नंबर 2 पर लीग फेज को खत्म करेगा। हालांकि, इसकी संभावना कम है, क्योंकि ओमान की टीम भारत के मुकाबले बहुत कमजोर है। यही कारण है कि अभी सुपर 4 का शेड्यूल फिक्स नहीं है।

सिर्फ दो मैचों का शेड्यूल कन्फर्म एशिया कप 2025 के सुपर 4 के सिर्फ दो मैचों का शेड्यूल अभी कन्फर्म है, जिनमें एक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच है और एक श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश मैच, क्योंकि इंडिया भले ही नंबर 2 पर खत्म करे, लेकिन उसका एक मुकाबला सेम ग्रुप की टीम से होना है, जो कि ग्रुप ए से पाकिस्तान है। इस तरह भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार 21 सितंबर को सुपर 4 का मैच खेला जाएगा। वहीं, ग्रुप बी की दोनों टीमों के बीच मैच शनिवार 20 सितंबर को खेला जाएगा, जो कि श्रीलंका और बांग्लादेश हैं।

एशिया कप 2025 सुपर 4 का शेड्यूल (ग्रुप ए की टीमें कन्फर्म नहीं) 20 सितंबर (शनिवार) - पहला मैच - श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश (दुबई)

21 सितंबर (रविवार)- दूसरा मैच - इंडिया वर्सेस पाकिस्तान (दुबई)

23 सितंबर (मंगलवार)- तीसरा मैच - A2 वर्सेस श्रीलंका (अबू धाबी)

24 सितंबर (बुधवार)- चौथा मैच - A1 वर्सेस बांग्लादेश (दुबई)

25 सितंबर (गुरुवार)- पांचवां मैच - A2 वर्सेस बांग्लादेश (दुबई)

26 सितंबर (शुक्रवार) - छठा मैच - A1 वर्सेस श्रीलंका (दुबई)

28 सितंबर (रविवार) - फाइनल - दुबई में