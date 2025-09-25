Asia Cup 2025 Super 4 Points Table Team India qualify for the final Sri Lanka Eliminated Pak vs Ban match is knockout Asia Cup 2025 Super 4 Points Table: भारत फाइनल में, एक टीम हुई बाहर; ये मैच होगा अब नॉकआउट, Asia-cup Hindi News - Hindustan
Asia Cup 2025 Super 4 Points Table: टीम इंडिया ने टी20 एशिया कप 2025 के फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है, जबकि श्रीलंका की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश मैच अब नॉकआउट है।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 25 Sep 2025 05:41 AM
Asia Cup 2025 Super 4 Points Table: यूएई में जारी टी20 एशिया कप 2025 के फाइनल में टीम इंडिया ने एंट्री कर ली है, जबकि एक टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। इस वजह से अब एक मैच एशिया कप के सुपर 4 का नॉकआउट मैच हो गया है, जिसे मिनी-सेमीफाइनल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एशिया कप 2025 के फाइनल में जैसे ही टीम इंडिया ने एंट्री की, वैसे ही श्रीलंका की टीम टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो गई। भले ही टीम इंडिया और श्रीलंका का एक-एक मुकाबला बाकी है, लेकिन इन दोनों टीमों की किस्मतों का फैसला हो चुका है।

चूंकि, एक टीम एशिया कप 2025 से बाहर हो गई है और एक टीम ने फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है। ऐसे में पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश मैच अब नॉकआउट है। इस मुकाबले को जो टीम जीतेगी, वह फाइनल में पहुंच जाएगी और इस तरह इंडिया और बांग्लादेश या पाकिस्तान के बीच फाइनल खेला जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच मुकाबला आज ही खेला जाना है। बांग्लादेश को कल रात भारत के खिलाफ अपने सुपर 4 के अपने दूसरे मैच में हार मिली। ऐसे में लगातार दो मैच खेलना बांग्लादेश के लिए बहुत कठिन होगा।

भारत ने सुपर 4 के अपने पहले दोनों मैच जीत लिए हैं, जबकि अब समीकरण ये हैं कि कोई एक और टीम ही चार अंकों तक पहुंच पाएगी। श्रीलंका की टीम अगर आखिरी मैच भारत के खिलाफ जीत भी जाती है तो भी 2 अंक ही उसके खाते में होंगे। 2-2 अंक इस समय पाकिस्तान और बांग्लादेश के खाते में हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश मैच नॉकआउट है, जो जीतेगा वह फाइनल का टिकट कटा लेगा। नेट रन रेट की बात यहां नहीं फंसने वाली है। हार-जीत ही किस्मत का फैसला करेगी।

Asia Cup 2025 Super 4 Points Table Updated

पोजिशनटीममैचजीतेहारेपॉइंट्सनेट रन रेट
1.भारत (Q)2204+1.357
2.पाकिस्तान2112+0.226
3.बांग्लादेश2112-0.969
4.श्रीलंका (E)2020-0.590
