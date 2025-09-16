Asia Cup 2025 Points Table Oman and Hong Kong out Team India grabs Super 4 ticket from Group A know where is other teams Asia Cup 2025 Points Table: ये 2 टीमें टूर्नामेंट से हुईं बाहर, भारत सुपर 4 में; जानिए अन्य टीमों का हाल, Asia-cup Hindi News - Hindustan
Asia Cup 2025 Points Table Oman and Hong Kong out Team India grabs Super 4 ticket from Group A know where is other teams

Asia Cup 2025 Points Table: ये 2 टीमें टूर्नामेंट से हुईं बाहर, भारत सुपर 4 में; जानिए अन्य टीमों का हाल

Asia Cup 2025 Points Table: एक ही दिन में दो टीमें एशिया कप के सुपर 4 की रेस से बाहर हो गई हैं, जबकि एक टीम को सुपर 4 का टिकट मिल गया है। अब 5 टीमों के बीच 3 पायदानों के लिए लड़ाई छिड़ी हुई है।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 16 Sep 2025 05:45 AM
Asia Cup 2025 Points Table: ये 2 टीमें टूर्नामेंट से हुईं बाहर, भारत सुपर 4 में; जानिए अन्य टीमों का हाल

Asia Cup 2025 Points Table: यूएई में जारी टी20 एशिया कप 2025 के सुपर 4 की रेस से दो टीमें सोमवार 15 सितंबर को बाहर हो गईं। एक दिन में दो मैच खेले गए और दोनों मैचों के नतीजों के बाद एक-एक टीम सुपर 4 की रेस से बाहर हो गई, जबकि एक टीम को सुपर 4 का टिकट मिल गया है। ये टीम कोई और नहीं, बल्कि भारतीय टीम है, जो ग्रुप ए में 2 मैच जीतकर शीर्ष पर थी। अब 5 टीमों के बीच सुपर 4 के बाकी बचे 3 पायदानों के लिए लड़ाई छिड़ी हुई है। पाकिस्तान की टीम की हालत भी अच्छी नहीं है।

एशिया कप 2025 के ग्रुप ए की पॉइंट्स टेबल की बात करें तो इसमें से टीम इंडिया ने सुपर 4 के लिए क्वालीफाई कर लिया है, जबकि ओमान की टीम के सुपर 4 में पहुंचने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। टीम एलिमिनेट हो चुकी है। हालांकि, एक मुकाबला ओमान का भारत के खिलाफ है, जिसके नतीजे से पॉइंट्स टेबल में कुछ असर पड़ने वाला नहीं है। पाकिस्तान की टीम दूसरे पायदान पर है और यूएई तीसरे स्थान पर है। ओमान ग्रुप ए में चौथे स्थान पर है।

एशिया कप 2025 ग्रुप ए पॉइंट्स टेबल

पोजिशनटीममैच खेलेजीतेहारेपॉइंट्सनेट रन रेट
1.भारत2204+4.793
2.पाकिस्तान2112+1.649
3.यूएई2112-2.030
4.ओमान2020-3.375

एशिया कप 2025 के ग्रुप बी की पॉइंट्स टेबल की बात करें तो इस ग्रुप में से भी एक टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, जो तीन में से तीन मैच हार चुकी है, लेकिन इस ग्रुप से अभी तक किसी टीम को आधिकारिक तौर पर सुपर 4 का टिकट नहीं मिला है। हॉन्ग कॉन्ग को अपने तीसरे लीग मैच में श्रीलंका से हार मिली है और टीम एलिमिनेट हो गई। श्रीलंका की टीम इस ग्रुप में पहले नंबर पर है। अफगानिस्तान की टीम दूसरे नंबर पर है और बांग्लादेश की टीम तीसरे नंबर पर है। हॉन्ग कॉन्ग ने सबसे आखिरी पायदान पर अपना सफर समाप्त किया है।

एशिया कप 2025 ग्रुप बी पॉइंट्स टेबल

पोजिशनटीममैच खेलेजीतेहारेपॉइंट्सनेट रन रेट
1.श्रीलंका2204+1.546
2.अफगानिस्तान1102+4.700
3.बांग्लादेश2112-0.650
4.हॉन्ग कॉन्ग चीन3030-2.151
Asia Cup 2025

