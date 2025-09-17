Asia Cup 2025 Points Table: ग्रुप B के सुपर 4 की रेस रोमांचक, 3 टीमें जीवित; ग्रुप ए में एक स्पॉट खाली
Asia Cup 2025 Points Table: यूएई में खेले जा रहे एशिया कप 2025 के ग्रुप बी से अभी एक ही टीम बाहर हुई है। बांग्लादेश ने सुपर 4 में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा रखा है, लेकिन उसका नसीब श्रीलंका की टीम तय करेगी।
Asia Cup 2025 Points Table: यूएई में खेले जा रहे एशिया कप 2025 के ग्रुप बी को ग्रुप ऑफ डेथ कहा जा रहा था, जिसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हॉन्ग कॉन्ग की टीम थी। हॉन्ग कॉन्ग के सुपर 4 में जाने के चांस नहीं थे, क्योंकि ये टीम बहुत कमजोर है। हालांकि, अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच दो पायदानों के लिए जबरदस्त टक्कर देखने को मिलने वाली थी। यही हुआ भी है। आखिरी मैच से पहले तक पता नहीं है कि कौन सी दो टीमें इस ग्रुप से सुपर 4 के लिए क्वालीफाई करेंगी।
ग्रुप बी का सेकेंड लास्ट लीग गेम मंगलवार 16 सितंबर को खेला गया, जिसमें बांग्लादेश के सामने अफगानिस्तान की टीम थी। इस मैच में बांग्लादेश की टीम को जीत मिली। बांग्लादेश ने जैसे-तैसे 8 रनों से मुकाबला जीता। अगर बांग्लादेश को हार मिलती तो हॉन्ग कॉन्ग के बाद बांग्लादेश की टीम इस ग्रुप से बाहर हो जाती और श्रीलंका के साथ-साथ अफगानिस्तान को सुपर 4 का टिकट मिल जाता, लेकिन अब 18 सितंबर को होने वाला मैच इस ग्रुप का आखिरी लीग मैच है और ये नॉकआउट की तरह है।
एशिया कप के ग्रुप बी की पॉइंट्स टेबल की बात करें तो श्रीलंका की टीम 2 मैचों में से 2 मैच जीतकर शीर्ष पर है और नेट रन रेट भी प्लस में है। दूसरे नंबर पर बांग्लादेश है, जिसके खाते में तीन मैचों के बाद चार अंक हैं। तीसरे नंबर पर अफगानिस्तान की टीम है, जिसने भले ही अब एक मैच गंवा दिया है, लेकिन नेट रन रेट बेहतर है। हॉन्ग कॉन्ग की टीम तीन मैच हारकर सुपर 4 से बाहर हो गई है। आखिरी मैच का नतीजा बताएगा कि कौन सुपर 4 में पहुंचेगा।
अगर अफगानिस्तान को जीत मिलती है तो अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीम सुपर 4 के लिए क्वालीफाई कर सकती है। अगर श्रीलंका को जीत मिलती है तो फिर श्रीलंका और बांग्लादेश को सुपर 4 का टिकट मिलेगा। श्रीलंका की जगह हारने पर भी पक्की लग रही है, क्योंकि नेट रन रेट अभी श्रीलंका का प्लस में है, जबकि बांग्लादेश का माइनस में है। श्रीलंका की टीम चाहेगी कि उसे हार भी मिले तो कम अंतर से मिले, ताकि नेट रन रेट पर ज्यादा असर ना पड़े।
Asia Cup 2025 Group B Points Table
|पोजिशन
|टीम
|मैच खेले
|जीते
|हारे
|पॉइंट्स
|नेट रन रेट
|1.
|श्रीलंका
|2
|2
|0
|4
|+1.546
|2.
|बांग्लादेश
|3
|2
|0
|4
|-0.270
|3.
|अफगानिस्तान
|2
|1
|1
|2
|+2.150
|4.
|हॉन्ग कॉन्ग चीन
|3
|0
|3
|0
|-2.151
ग्रुप ए की पॉइंट्स टेबल की बात करें तो इसमें टीम इंडिया 2 मैचों में से 2 मैच जीतकर शीर्ष पर है, जबकि ओमान की टीम अपने पहले दो मैच हारकर सुपर 4 की रेस से बाहर हो गई है। भारत ने सुपर 4 के लिए क्वालीफाई कर लिया है, जबकि दूसरे नंबर पर विराजमान पाकिस्तान की टीम और यूएई के बीच आज मुकाबला खेला जाना है, जो नॉकआउट की तरह है। इस मैच में जो टीम जीत दर्ज करेगी, उसे सीधे सुपर 4 का टिकट मिल जाएगा। इस तरह भारत और पाकिस्तान या यूएई में से कोई एक इस ग्रुप से सुपर 4 के मैच खेलेगा।
Asia Cup 2025 Group A Points Table
|पोजिशन
|टीम
|मैच खेले
|जीते
|हारे
|पॉइंट्स
|नेट रन रेट
|1.
|भारत
|2
|2
|0
|4
|+4.793
|2.
|पाकिस्तान
|2
|1
|1
|2
|+1.649
|3.
|यूएई
|2
|1
|1
|2
|-2.030
|4.
|ओमान
|2
|0
|2
|0
|-3.375
