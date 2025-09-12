Asia Cup 2025 Points Table: ये टीम सुपर 4 की रेस से लगभग बाहर, भारत-अफगानिस्तान का जलवा

Asia Cup 2025 Points Table: एक टीम सुपर 4 की रेस से लगभग बाहर हो चुकी है, जो हॉन्ग कॉन्ग चीन की टीम है। ये टीम पहले दो मुकाबले बुरी तरह से हार चुकी है। इंडिया-अफगानिस्तान अपने-अपने ग्रुप में शीर्ष पर हैं।

Asia Cup 2025 Points Table: यूएई में जारी टी20 एशिया कप 2025 के सुपर 4 की रेस से एक टीम लगभग बाहर हो चुकी है। ये टीम है हॉन्ग कॉन्ग चीन की, जो पहले दो मुकाबले बुरी तरह से हार चुकी है और अब इसके सुपर 4 में जाने के चांस एक पर्सेंट से भी कम हैं। कोई करिश्मा ही इस टीम को सुपर 4 का टिकट दिला सकता है हालांकि, इसके लिए पहले तो हॉन्ग कॉन्ग की टीम को अपना आखिरी मैच बड़े अंतर से श्रीलंका के खिलाफ जीतना होगा। अगर उस मैच में टीम हार गई तो आधिकारिक तौर पर टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी।

एशिया कप 2025 ग्रुप ए की पॉइंट्स टेबल में कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि ग्रुप बी का मुकाबला गुरुवार 11 सितंबर को खेला गया। ग्रुप ए में टीम इंडिया शीर्ष पर है, जबकि यूएई की टीम चौथे स्थान पर है। ओमान और पाकिस्तान की टीम दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। हालांकि, इनकी रैंकिंग भी आज तय हो जाएगी, क्योंकि दोनों टीमों के बीच आज दुबई में मुकाबला होना है। इन्हीं दो पायदानों पर ये टीमें रहने वाली हैं, क्योंकि भारत का नेट रन रेट पहले मैच के बाद प्लस में 10 से भी ज्यादा का है, जिसे पीछे छोड़ना बहुत मुश्किल होगा।

Asia Cup 2025 Group A Points Table

पोजिशन टीम मैच खेले जीते हारे पॉइंट्स नेट रन रेट 1. भारत 1 1 0 2 +10.483 2. ओमान 0 0 0 0 0 3. पाकिस्तान 0 0 0 0 0 4. यूएई 1 0 1 0 -10.483

वहीं, अगर बात एशिया कप 2025 के ग्रुप बी की करें तो यहां अफगानिस्तान की टीम शीर्ष पर है, जबकि बांग्लादेश ने दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। दोनों के खाते में एक-एक जीत है। श्रीलंका ने अभी मैच खेला नहीं है, जबकि हॉन्ग कॉन्ग की टीम दो मैच हार चुकी है, जो चौथे स्थान पर है। हॉन्ग कॉन्ग की टीम का सुपर 4 में पहुंचना लगभग असंभव है, क्योंकि एक ही मुकाबला इस टीम का बाकी है। उस मैच को जीतने से भी काम बनने वाला नहीं है। बहुत से समीकरण इस टीम के पक्ष में जाने चाहिए और खुद को भी बड़ी जीत चाहिए, जो टीम को देखते हुए असंभव ही लग रहा है।

Asia Cup 2025 Group B Points Table