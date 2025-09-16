Asia cup 2025 Match today Bangladesh vs Afghanistan match if BAN lost then AFG and SL will qualify for Super 4 group b एशिया कप में आज भिड़ेंगे बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इनको मिल सकता है सुपर 4 का टिकट, Asia-cup Hindi News - Hindustan
एशिया कप में आज भिड़ेंगे बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इनको मिल सकता है सुपर 4 का टिकट

Asia cup 2025 में आज का मैच बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच है। अगर इस मैच में अफगानिस्तान की टीम को जीत मिलती है तो फिर बांग्लादेश की टीम सुपर 4 की रेस से बाहर हो जाएगी। ग्रुप बी से दो टीमें सुपर 4 में पहुंच जाएंगी।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 16 Sep 2025 08:00 AM
Asia Cup 2025 का आज 9वां लीग मैच अबू धाबी में खेला जाना है, जो बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच है। दोनों ग्रुप बी का हिस्सा हैं। इस मैच के नतीजे पर काफी कुछ निर्भर करता है। एक टीम की जीत दो टीमों को सुपर 4 का टिकट दिला सकती है, जबकि एक टीम की जीत तीन टीमों को सुपर 4 की रेस में जिंदा रख सकती है। इस ग्रुप से हॉन्ग कॉन्ग की टीम बाहर है, लेकिन अभी भी श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच सुपर 4 के लिए लड़ाई जारी है, जिसमें आज के मैच के बाद तस्वीर साफ हो सकती है।

दरअसल, बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान मैच का नतीजा अगर बांग्लादेश के पक्ष में गया तो श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीम सुपर 4 की रेस में बनी रहेगी। अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच होने वाले आखिरी मैच के बाद पता चलेगा कि कौन सी दो टीमें इस ग्रुप से सुपर 4 के लिए क्वालीफाई करेंगी। अगर बांग्लादेश की टीम को इस मैच में हार मिलती है तो फिर आज ही इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि ग्रुप बी से श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीम सुपर 4 में जाएगी।

बांग्लादेश की टीम दो मैच इस टूर्नामेंट में खेल चुकी है, जिसमें से एक मैच हार चुकी है। आज तीसरा और आखिरी मैच बांग्लादेश को खेलना है। हारने पर टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी और सुपर 4 का टिकट अफगानिस्तान और श्रीलंका को मिल जाएगा, लेकिन अगर टीम जीतती है तो फिर बांग्लादेश के भी सुपर 4 में जाने के चांस होंगे। अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच होने वाले मैच के नतीजे के बाद फिर तय होगा कि कौन सी टीमें सुपर 4 में पहुंचेंगी।

आज बांग्लादेश को जीत मिली और फिर श्रीलंका ने अफगानिस्तान को हरा दिया तो फिर श्रीलंका और बांग्लादेश को सुपर 4 का टिकट मिल जाएगा। बांग्लादेश को आज जीत मिली और फिर अफगानिस्तान ने श्रीलंका को हरा दिया तो देखा जाएगा कि 4-4 अंकों के बाद नेट रन रेट किन दो टीमों को बेहतर है। अभी के लिए श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीम बांग्लादेश से कहीं आगे हैं।

