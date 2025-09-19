Asia Cup 2025 Match referee andy pycroft video sparks controversy PCB claims ICC Protocols were not broken एशिया कप 2025: मैच रेफरी के वीडियो पर मचा है बवाल, PCB का दावा- नहीं तोड़े गए ICC के नियम, Asia-cup Hindi News - Hindustan
एशिया कप 2025: मैच रेफरी के वीडियो पर मचा है बवाल, PCB का दावा- नहीं तोड़े गए ICC के नियम

PCB ने अपने मीडिया मैनेजर द्वारा यूएई के खिलाफ एशिया कप मैच से पहले मैच रैफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट और टीम अधिकारियों के बीच हुई बैठक का वीडियो बनाने का बचाव किया है और कहा है कि यह आईसीसी प्रोटोकॉल के दायरे में था।

Fri, 19 Sep 2025
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने शुक्रवार को अपने मीडिया मैनेजर द्वारा संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के खिलाफ एशिया कप मैच से पहले मैच रैफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट और टीम अधिकारियों के बीच हुई बैठक का वीडियो बनाने का बचाव करते हुए कहा कि यह आईसीसी प्रोटोकॉल के दायरे में था। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजोग गुप्ता ने गुरुवार को पीसीबी को पत्र लिखकर खिलाड़ियों और मैच अधिकारियों के क्षेत्र (पीएमओए) संहिता के कई उल्लंघनों का हवाला दिया था, जिसमें कोच माइक हेसन, कप्तान सलमान अली आगा और मैनेजर नवीद अकरम चीमा की बातचीत की रिकॉर्डिंग भी शामिल थी।

आईसीसी ने पीसीबी की उस प्रेस रिलीज पर भी सवाल उठाया था, जिसमें कहा गया था कि मैच रेफरी ने एंडी पाइक्रॉफ्ट ने माफी मांगी है, जबकि इसमें स्पष्ट किया गया था कि रैफरी ने केवल एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के स्थल प्रबंधक द्वारा की गई गलतफहमी पर खेद व्यक्त किया था। टूर्नामेंट के एक सूत्र ने बोर्ड की प्रतिक्रिया पर कहा, ‘‘टीम का मीडिया मैनेजर टीम का हिस्सा है और उसे पीएमओए तक जाने की अनुमति है। वहां उसकी मौजूदगी कोई उल्लंघन नहीं है। ’’

पीसीबी के अनुसार मौजूदा प्रोटोकॉल मीडिया प्रबंधकों को पीएमओए में कैमरों का इस्तेमाल करने की अनुमति देते हैं। सूत्र ने आगे कहा, ‘‘अगर मानक परिचालन प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया होता तो आईसीसी को मैच रैफरी से यह पूछना चाहिए कि क्या इस मामले की सूचना एसीयू (भ्रष्टाचार रोधी इकाई) को दी गई थी। ’’ जब पीटीआई ने टूर्नामेंट के एक सूत्र से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि आईसीसी मैच अधिकारी ने इस मामले को पाकिस्तानी टीम के एसीयू अधिकारी के सामने उठाया था और उन्होंने इसे स्वीकार भी किया था।

इससे पहले वैश्विक संस्था ने पीसीबी को भेजे ईमेल में स्पष्ट कहा था। सूत्र ने कहा, ‘‘आईसीसी ने खेल, टूर्नामेंट और संबंधित हितधारकों के हित को बनाए रखने के लिए पीसीबी के अनुरोध को स्वीकार कर लिया, हालाकि यह पीएमओए के प्रति पूर्ण अनादर दर्शाता है।’’ यह सब तब शुरू हुआ जब भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के समकक्ष सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया और पीसीबी ने आईसीसी से मैच रैफरी पर खेल भावना से संबंधित प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने की शिकायत की और उन्हें टूर्नामेंट या पाकिस्तान के मैचों से हटाने की मांग की। आईसीसी ने पीसीबी के दावों को खारिज कर दिया और अपने एलीट पैनल मैच रैफरी का भी समर्थन किया जिससे यह स्पष्ट हो गया कि वह केवल एसीसी स्थल प्रबंधक का संदेश दे रहा था।

