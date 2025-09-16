Arshdeep Singh Can replace Jasprit Bumrah in India playing XI against Oman Asia Cup 2025 Clash भारतीय प्लेइंग इलेवन में बुमराह को रिप्लेस करेंगे अर्शदीप? ओमान के खिलाफ एक बदलाव लगभग तय, Asia-cup Hindi News - Hindustan
Asia Cup

भारतीय प्लेइंग इलेवन में बुमराह को रिप्लेस करेंगे अर्शदीप? ओमान के खिलाफ एक बदलाव लगभग तय

तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह एशिया कप 2025 में भारत के अगले मैच में खेल सकते हैं। वह प्लेइंग इलेवन में जसप्रीत बुमराह को रिप्लेस कर सकते हैं। ओमान के खिलाफ भारतीय प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव लगभग तय है।

Bhasha Tue, 16 Sep 2025 11:44 PM
भारतीय टीम प्रबंधन शुक्रवार को ओमान के खिलाफ होने वाले एशिया कप के ग्रुप चरण के आखिरी मैच के लिए अंतिम एकादश में जसप्रीत बुमराह को विश्राम देने के अलावा कोई और बदलाव करने से बचना चाहेगा। भारत सुपर चार में 21, 24 और 26 सितंबर को अपने मैच खेलेगा इसके बाद 28 सितंबर को फाइनल होगा। ऐसे में टूर्नामेंट की प्रबल दावेदार यह टीम अगर खिताबी मुकाबले के लिए क्वालीफाई करती है तो उसे सात दिनों में चार मैच खेलने पड़ सकते हैं।

टीम प्रबंधन अपने प्रमुख तेज गेंदबाज को आगे के चुनौतीपूर्ण दौर के लिए तरोताजा रखने के महत्व को समझता है। बुमराह खुद मैच से बाहर रहना चाहते हैं या नहीं, इसका पता नहीं चला है लेकिन यह फैसला व्यावहारिक होने की उम्मीद है क्योंकि उन्हें किसी कम महत्व वाले मैच की जगह टूर्नामेंट के आखिरी चरण के लिए पूरी तरह से तैयार रखना बेहतर है विकल्प है।

ऐसी स्थिति में अर्शदीप सिंह या हर्षित राणा में से किसी एक के खेलने की संभावना है। अर्शदीप का दावा हालांकि मजबूत होगा क्योंकि वह अधिक अनुभवी है और टी20 अंतरराष्ट्रीय में 100 विकेट पूरा करने के करीब है। बल्लेबाजी के मोर्चे पर शीर्ष और मध्यक्रम के बल्लेबाज मैच की परिस्थितियों में क्रीज पर अधिक समय बिताना पसंद करेंगे।

यूएई और पाकिस्तान के खिलाफ भारत के शुरुआती दो मैच एकतरफा रहे थे और ऐसे में ओमान के खिलाफ बैखौफ बल्लेबाजी कर टीम बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका जैसे मुश्किल प्रतिद्वंद्वियों से भिड़ने से पहले अपने खेल को और बेहतर कर सकती है।

Jasprit Bumrah Asia Cup 2025 Indian Cricket Team

