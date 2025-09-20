Arshdeep Singh becomes 1st Indian bowler to take 100 wickets in T20I Cricket overall 25th Player अर्शदीप सिंह ने रच दिया इतिहास, बने T20I क्रिकेट में ये 'खास शतक' पूरा करने वाले पहले भारतीय, Asia-cup Hindi News - Hindustan
अर्शदीप सिंह ने रच दिया इतिहास, बने T20I क्रिकेट में ये 'खास शतक' पूरा करने वाले पहले भारतीय

बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक खास उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। वे T20I क्रिकेट में भारत के लिए 100 विकेट निकालने वाले पहले गेंदबाज हैं।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 20 Sep 2025 12:01 AM
बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने भारत के लिए इतिहास रच दिया है। उन्होंने एक ऐसी उपलब्धि अपने नाम कर ली है, जो अभी तक कोई भी भारतीय गेंदबाज नहीं कर पाया है। अर्शदीप सिंह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट निकालने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। एशिया कप 2025 से पहले वे 99 विकेटों पर अटके हुए थे। पहले दो लीग मैचों में उनको मौका नहीं मिला, लेकिन तीसरे लीग मैच में उन्होंने जैसे ही पहला विकेट लिया, वैसे ही उनके टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में विकेटों की संख्या 100 हो गई।

उन्होंने ओमान के बल्लेबाज विनायक शुक्ला को आखिरी ओवर की पहली गेंद पर आउट किया। वे दुनिया के पहले ऐसे तेज गेंदबाज भी बन गए हैं, जिन्होंने सबसे कम मैचों में 100 विकेट टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में निकाले हैं। उन्होंने 64 मैचों में ये कारनामा कर दिखाया है। हालांकि, ओमान के खिलाफ पहले तीन ओवर में उनको विकेट नहीं मिला था।

अर्शदीप सिंह भारत के लिए 100 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज हैं, जबकि उनसे पहले टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 या इससे ज्यादा विकेट 24 और गेंदबाजों ने निकाले हैं। इस तरह वह दुनिया के 25वें खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 100 या इससे ज्यादा विकेट इस फॉर्मेट में निकाले हैं। दूसरे नंबर पर भारत के लिए टी20आई क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज युजवेंद्र चहल हैं। उन्होंने 96 विकेट निकाले हैं। लिस्ट में तीसरे नंबर पर हार्दिक पांड्या हैं, जो अब तक 95 विकेट टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में चटका चुके हैं।

अर्शदीप सिंह को 64 टी20 इंटरनेशनल मैचों का अनुभव है। वे साल 2022 से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट भारत के लिए खेल रहे हैं और तीन साल के भीतर ही उन्होंने 100 विकेट इस फॉर्मेट में पूरे कर लिए हैं। दुनिया का शायद ही कोई गेंदबाज इतने कम समय में इतने विकेट निकाल पाया होगा। भले ही वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट निकालने वाले गेंदबाज हैं, लेकिन टीम कॉम्बिनेशन और परिस्थितियों की वजह से उनको शुरुआती प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली। यूएई और पाकिस्तान के खिलाफ मैच में वह बेंच पर बैठे रहे।

