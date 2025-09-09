9 Sept 2025, 05:27:43 PM IST
Afghanistan vs Hong Kong Asia Cup Live Score: आज से टी20 एशिया कप 2025 का धूम-धड़ाका शुरू होने जा रहा है, जिसमें आठ टीमें अपनी किस्मत आजमाएंगी। टूर्नामेंट की शुरुआत अफगानिस्तान और हॉन्ग कॉन्ग की टक्कर से होगी। दोनों टीमें भारतीय समयानुसार रात आठ बजे से अबु धाबी के शेख जायद स्टेडियम में आमने-सामने होंगी। मैच का टॉस आधा घंटे पहले होगा। अफगानिस्तान की कमान राशिद खान के हाथों में है। वहीं, हॉन्ग कॉन्ग की बागडोर यासिम मुर्तजा के पास है। दोनों टीमें 9 साल बाद इस टूर्नामेंट में भिड़ेंगी। अफगानिस्तान और हॉन्ग कॉन्ग के बीच पिछला मुकाबला 2016 में टी20 एशिया कप में हुआ था। उस वक्त अफगानिस्तान ने मीरपुर में हॉन्ग कॉन्ग को 66 रनों से रौंदा था। दोनों टीमों ने आपस में अब तक कुल पांच टी20 मैच खेले हैं। अफगानिस्तान ने तीन और हॉन्ग कॉन्ग ने दो मैच में बाजी मारी है।
AFG vs HK Live Score: अफगानिस्तान ने खेली ट्राई सीरीज
AFG vs HK Live Score: अफगानिस्तान टीम ने हाल ही में टी20 ट्राई सीरीज खेली है, जिसमें उसने प्रभावी प्रदर्शन किया। हालांकि, अफगानिस्तान को ट्राई सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ हार झेलनी पड़ी थी। अफागानिस्तान ने सीरीज के दौरान पाकिस्तान को हराया था। वहीं, हॉन्ग कॉन्ग को उतने मैच खेलने के अवसर नहीं मिलते हैं। वैसे, यह टीम उलटफेर करने का दम रखती है।
9 Sept 2025, 04:34:56 PM IST
AFG vs HK Live Score: अफगानिस्तान स्क्वॉड
AFG vs HK Live Score: राशिद खान (कप्तान), नूर अहमद, एएम गजनफर, फजलहक फारूकी, फरीद अहमद मलिक, नवीन-उल-हक, मुजीब उर रहमान, मोहम्मद इशाक, शराफुद्दीन अशरफ, गुलबदीन नायब, रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, इब्राहिम जादरान, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, करीम जनत।
9 Sept 2025, 04:34:57 PM IST
AFG vs HK Live Score: हॉन्ग कॉन्ग का स्क्वॉड
AFG vs HK Live Score: यासिम मुर्तजा (कप्तान), जीशान अली (विकेटकीपर), बाबर हयात, ऐजाज खान, नसरुल्ला राणा, एहसान खान, अली हसन, अतीक इकबाल, कल्हण चल्लू, आयुष शुक्ला, किंचित शाह, मोहम्मद वहीद, शाहिद वासिफ, मोहम्मद गजनफर, निजाकत खान, अंशुमन रथ, मार्टिन कोएट्जी।
