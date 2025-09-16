AFG vs BAN Asia Cup Live Score: आज बांग्लादेश से भिड़ेगा अफगानिस्तान, सुपर-4 का टिकट दांव पर Afghanistan vs Bangladesh Live Score AFG vs BAN Asia Cup 2025 Today Match Scorecard Abu Dhabi Stadium Rashid Khan - cricket news
Asia Cup AFG vs BAN Asia Cup Live Score: आज बांग्लादेश से भिड़ेगा अफगानिस्तान, सुपर-4 का टिकट दांव पर
Afghanistan vs Bangladesh Asia Cup 2025 Live Score: आज एशिया कप 2025 में अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश मुकाबला खेला जाना है। बांग्लादेश का यह आखिरी ग्रुप मैच है और सुपर-4 का टिकट दंवा पर लगा है।

Md.Akram | लाइव हिन्दुस्तान | Tue, 16 Sep 2025 05:47 PM
AFG vs BAN Live Score: आज अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीज एशिया कप 2025 का नौवां मैच खेला जाएगा। दोनों टीमों की रात आठ बजे (भारतीय समयानुसार) से अबु धाबी के शेख जायद स्टेडियम में टक्कर होगी। ग्रुप बी का हिस्सा राशिद खान की अगुवाई वाली अफगानिस्तान टीम टूर्नामेंट में दूसरी बार मैदान पर उतरेगी और सुपर-4 का टिकट कटाने पर नजर होगी। उसने पहले मैच में हॉन्ग कॉन्ग को 94 रनों से रौंदा था। वहीं, लिटन दास की कप्तानी वाली बांग्लादेश टीम ग्रुप चरण का अपना तीसरा और आखिरी मैच खेलेगी। बांग्लादेश को अगर आज हार मिली तो टूर्नामेंट से पत्ता कट जाएगा। उसके खाते में दो मैचों में सिर्फ दो अंक हैं। बांग्लादेश को अपने पिछले मैच में श्रीलंका के हाथों 6 विकेट से हार मिली थी।

16 Sept 2025, 05:47:21 PM IST

AFG vs BAN Live Score: नवीन-उल -हक एशिया कप से बाहर

AFG vs BAN Live Score: अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज नवीन-उल -हक कंधे की चोट के कारण एशिया कप 2025 से बाहर हो गए हैं। वह फिटनेस के कारण टूर्नामेंट के पहले मैच में नहीं खेले थे। अफगानिस्तान ने नवीन की जगह पेसर अब्दुल्ला अहमदजई को स्क्वॉड में शामिल किया है। अहमदजई ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया।

16 Sept 2025, 05:12:47 PM IST

AFG vs BAN Live Score: हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

AFG vs BAN Live Score: अफगानिस्तान और बांग्लादेश ने अब तक आपस में 12 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। इस दौरान अफगानिस्तान का पलड़ा भारी रहा। अफगानिस्तान ने जहां 7 मैचों में बाजी मारी वहीं बांग्लादेश ने पांच मुकाबले जीते।

16 Sept 2025, 04:40:06 PM IST

AFG vs BAN Live Score: अफगानिस्तान का स्क्वॉड

AFG vs BAN Live Score: राशिद खान (कप्तान), नूसेदिकुल्लाह अटल, रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नायब, अजमतुल्लाह उमरजई, करीम जनत, नूर अहमद, अल्लाह गजनफर, फ़जलहक फारूकी, फरीद अहमद मलिक, अब्दुल्ला अहमदजई, मोहम्मद इशाक, मुजीब उर रहमान, दरविश रसूली, शराफुद्दीन अशरफ

16 Sept 2025, 04:40:06 PM IST

AFG vs BAN Live Score: बांग्लादेश का स्क्वॉड

AFG vs BAN Live Score: लिटन दास (विकेटकीपर/कप्तान), तंजीद हसन तमीम, परवेज़ हुसैन इमोन, तौहीद हृदोय, महेदी हसन, जेकर अली, शमीम हुसैन, तस्कीन अहमद, नुरुल हसन, रिशाद हुसैन, तंजीम हसन साकिब, शोरफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान, सैफ हसन, नसुम अहमद, मोहम्मद सैफुद्दीन।

Afghanistan Cricket Team Bangladesh Cricket Team Asia Cup 2025

