अभिषेक शर्मा ठोकेंगे एक ओवर में 6 छक्के…पूर्व दिग्गज क्रिकेटर ने की बड़ी भविष्यवाणी

क्रिकेटर से कमेंटेटर बने मोहम्मद कैफ ने अभिषेक शर्मा को रोहित शर्मा का उत्तराधिकारी बताया और गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने की उनकी क्षमता की तुलना की। साथ में दावा किया कि वे एक ओवर में 6 छक्के लगाएंगे।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 26 Sep 2025 04:28 PM
अगर आप अभी तक रोहित शर्मा को भारतीय टीम का सबसे खतरनाक ओपनर मानते आ रहे थे तो अब आगे से ऐसा मत बोलिएगा, क्योंकि उनसे भी खतरनाक एक ओपनर पैदा हो चुका है, जो इंटरनेशनल लेवल पर दुनिया के दमदार गेंदबाजों की बैंड बजा रहा है। ये कोई और नहीं, बल्कि एक और शर्मा अभिषेक शर्मा हैं। वे न तो पहली गेंद देखते हैं और न आखिरी। पाले में अगर गेंद मिलती है तो वे सीधा छक्का लगाते हैं। यही वजह है कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने अभिषेक शर्मा को लेकर भविष्यवाणी की है वे निकट भविष्य में एक ओवर में 6 छक्के भी लगा सकते हैं।

अभिषेक शर्मा अभी तक टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में नजर आए हैं, क्योंकि रोहित शर्मा ने इस फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया है। वीरेंद्र सहवाग जितने तूफानी ओपनर थे, उससे कहीं ज्यादा विस्फोटक ओपनर रोहित शर्मा थे, लेकिन अभिषेक शर्मा उनसे भी दो कदम आगे हैं। अभिषेक शर्मा के करियर का स्ट्राइक रेट 197.73 का है। वे 22 मैचों में 783 रन जड़ चुके हैं। ये सैंपल साइज छोटा नहीं है। यही वजह है कि मोहम्मद कैफ इस युवा बल्लेबाज के मुरीद हो गए हैं, क्योंकि वे एशिया कप 2025 में गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे हैं।

मोहम्मद कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "बात बल्लेबाजी की नहीं, बल्कि उसके इंटेंट की है। अपने दिन पर, वह पावरप्ले में किसी भी गेंदबाज का करियर तहस-नहस कर सकता है। वह छह गेंदों पर छह छक्के भी लगा सकता है। भविष्य में ऐसा होगा भी। अभिषेक शर्मा छह गेंदों पर छह छक्के लगाएंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर यह इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि ऐसा होगा; उनके पास शॉट्स की रेंज, मानसिक शक्ति और खेल की समझ है।" क्रिकेटर से कमेंटेटर बने इस खिलाड़ी ने अभिषेक को रोहित शर्मा का उत्तराधिकारी बताया और गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने की उनकी क्षमता की तुलना की।

उन्होंने आगे कहा, "जब अभिषेक शर्मा बल्ले से कमाल दिखाते हैं, तो उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिलता है। जब वह खेलते हैं, तो अकेले ही मैच जिताते हैं। जब रोहित शर्मा टीम से बाहर हुए, तो उनके रिप्लेसमेंट को लेकर सवाल उठे कि पावरप्ले में कौन दमदार बल्लेबाजी करेगा? हमें इसका जवाब मिल गया है, और वह नाम है अभिषेक शर्मा।" अभिषेक शर्मा अभी एशिया कप 2025 में टीम इंडिया का हिस्सा हैं, जो उनका पहला मल्टी नेशन टूर्नामेंट है। इसमें वह अभी तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। वे 248 रन 5 मैचों में बना चुके हैं, जबकि कोई अन्य बल्लेबाज 180 के पार नहीं पहुंचा है।

