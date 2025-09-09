Abhishek Sharma range hitting in practice Bumrah and Theses Players Take Rest Shubman Gill misses against net bowler अभिषेक ने प्रैक्टिस में तारा बना दी गेंद, बुमराह समेत इन्होंने किया आराम, गिल को नेट गेंदबाज ने दिया गच्चा, Asia-cup Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Asia CupAbhishek Sharma range hitting in practice Bumrah and Theses Players Take Rest Shubman Gill misses against net bowler

अभिषेक ने प्रैक्टिस में तारा बना दी गेंद, बुमराह समेत इन्होंने किया आराम, गिल को नेट गेंदबाज ने दिया गच्चा

अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 में उतरने से पहले प्रैक्टिस में गेंद तारा बना दी। वहीं, जसप्रीत बुमराह समेत कई खिलाड़ियों ने आराम किया। स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल को नेट गेंदबाज ने गच्चा दे दिया।

Md.Akram दुबई, पीटीआईTue, 9 Sep 2025 11:39 PM
share Share
Follow Us on
अभिषेक ने प्रैक्टिस में तारा बना दी गेंद, बुमराह समेत इन्होंने किया आराम, गिल को नेट गेंदबाज ने दिया गच्चा

अभिषेक शर्मा का आक्रमक और कलात्मक स्ट्रोक-प्ले मंगलवार को भारत के वैकल्पिक नेट सत्र का मुख्य आकर्षण था, जबकि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच एड्रियन ले रॉक्स की निगरानी में फिटनेस अभ्यास किया। भारतीय टीम के लिए यह वैकल्पिक अभ्यास सत्र था। इस दौरान जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन और तेज गेंदबाज हर्षित राणा जैसे खिलाड़ियों ने आराम करने का फैसला किया।

एशिया कप 2025 में उतरने से पहले आईसीसी अकादमी में टीम के अभ्यास सत्र में ऐसे में सब की निगाहें अभिषेक पर थीं। इस युवा वामहस्त बल्लेबाज ने गेंद को ज्यादा ताकत से नहीं मारा, लेकिन हाथों और आंखों के शानदार सामंजस्य से गेंद को दूर तक हवा में उड़ाने में सफल रहे। उनके शॉट पर कई गेंदें अभ्यास सुविधा के बाहर जाकर गिरीं। उन्होंने एक घंटे के अभ्यास के दौरान लगभग 25 से 30 छह रन वाले शॉट खेले।

ये भी पढ़ें:एशिया कप में टीम इंडिया का रिकॉर्ड, जानिए पाकिस्तान से कितने मैच जीते-हारे?

इस दौरान उपकप्तान शुभमन गिल भी शानदार लय में दिखे। उन्होंने सहजता के साथ क्रीज से बाहर निकल कर एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में शॉट खेले। वह हालांकि स्थानीय नेट गेंदबाज की एक गेंद पर चूक गए और गेंद उनके ऑफ स्टंप से टकरा गई। अर्शदीप सबसे पहले अभ्यास सत्र के लिए पहुंचे लेकिन उन्होंने गेंदबाजी के बजाय अपनी फिटनेस पर ज्यादा ध्यान दिया। ले रॉक्स की देखरेख में उन्होंने 10, 20 और 40 मीटर पर रखे गए ‘कोन’ के साथ कई बार ‘स्प्रिंट और शटल’ अभ्यास किए। इसे आमतौर पर ‘ब्रोंको टेस्ट’ के रूप में जाना जाता है।

ये भी पढ़ें:T20 एशिया कप में सबसे ज्यादा छक्के ठोकने वाले प्लेयर, रोहित नहीं; अफगानी नंबर-1

पीटीआई इस बात की पुष्टि कर सकता है कि बेंगलुरु में बीसीसीआई के उत्कृष्टता केंद्र में अर्शदीप ने तेज गेंदबाजों के बीच ‘ब्रोंको टेस्ट’ में शीर्ष स्थान हासिल किया था। सैमसन के अभ्यास सत्र के विश्राम करने के उलट विकेटकीपर जितेश शर्मा ने अपना अभ्यास जारी रखा। उन्होंने क्षेत्ररक्षण कोच टी दिलीप की देखरेख में मुश्किल कैच लपकने का अभ्यास किया।

Abhishek Sharma Arshdeep Singh Jasprit Bumrah अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।