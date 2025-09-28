Abhishek Sharma Is even more dangerous than Chris Gayle Kaif who played 138 match for Team India makes Surprising claim क्रिस गेल से भी खतरनाक अभिषेक शर्मा…टीम इंडिया के लिए 138 मैच खेलने वाले का हैरतअंगेज दावा, Asia-cup Hindi News - Hindustan
क्रिस गेल से भी खतरनाक अभिषेक शर्मा…टीम इंडिया के लिए 138 मैच खेलने वाले का हैरतअंगेज दावा

पूर्व भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने अभिषेक शर्मा की शान में कसीदा पढ़ा है। उनका मानना है कि 25 वर्षीय अभिषेक फिलहाल वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज क्रिस गेल से भी खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे हैं।

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानSun, 28 Sep 2025 05:26 PM
क्रिस गेल से भी खतरनाक अभिषेक शर्मा…टीम इंडिया के लिए 138 मैच खेलने वाले का हैरतअंगेज दावा

वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल के सामने गेंदबाजों की घिग्घी बंध जाती थी। वह खड़े-खड़े गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाते। हालांकि, पूर्व भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने एक हैरतअंगेज दावा किया है। उनका मानना है कि अभिषेक शर्मा फिलहाल गेल से भी खतरनाक बैटिंग कर रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अभिषेक ने अभी से टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलने वाले गेंदबाजों के जहन में खौफ बिठा दिया है। बता दें कि 25 वर्षीय सलामी बल्लेबाज ने एशिया कप 2025 में जमकर धमाल मचाया। वह एक एशिया कप टी20 संस्करण में 300 का आंकड़ा छूने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं। उनका 23 T20I मैचों में 197.65 का स्ट्राइक रेट है। उन्होंने जुलई 2024 में इंटरनेशनल डेब्यू किया।

टीम इंडिया के लिए 138 मैच (13 टेस्ट, 125 वनडे) खेलने वाले कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''अभिषेक शर्मा, क्रिस गेल की तरह बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको सच बताऊं तो वह गेल से भी बेहतर बैटिंग कर रहे हैं। जब बॉल मूव या टर्न होती तो गेल एक बॉलर को निशाने पर लेते थे। वह एक गेंदबाज के खिलाफ पांच छक्के भी मार सकते थे। यह गेल के खेलने का स्टाइल था। लेकिन कई बार जब बॉल मूव कर रही होती तो गेल ने मेडन ओवर भी खेला है। उन्होंने अच्छे गेंदबाजों को सम्मान भी दिया है। हालांकि, मैं देख रहा हूं कि अभिषेक तो गेल से भी खतरनाक बल्लेबाज बन रहे हैं। इसका कारण क्या है? वह पहली बॉल पर छक्का मारते हैं।''

ये भी पढ़ें:जसप्रीत बुमराह ने आलोचना को खुलेआम किया खारिज तो कैफ ने भी दिया जवाब, क्या कहा?

पूर्व बल्लेबाज ने आगे कहा, ''शाहीन अफरीदी गेंद लेकर चलते हैं तो अभिषेक पुल करके छक्का लगाते हैं और आगे बढ़कर चौका जड़ते हैं। फिर अगली बॉल पर छक्का लगाते हैं। गेल ऐसा नहीं करते थे। मैं गेल के साथ हूं, मैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के साथ दो साल तक था। गेल को तब 'यूनिवर्स बॉस' का टैग मिला था। वह उस समय बहुत उम्दा खेले थे। मैं 2011-12 की बात कर रहा हूं। गेल स्मार्टली बैटिंग करते थे और अच्छे बॉलर को सम्मान देते। वहीं, अभिषेक तो गेंदबाज को दहला रहे हैं। जो भी गेंदबाज अभिषेक की बैटिंग देख रहा होगा, कुछ महीने बाद टी20 वर्ल्ड कप है लेकिन युवा बल्लेबाज ने अभी से उसके जहन पर वार कर दिया है।''

