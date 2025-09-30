पहली गेंद पर आउट हो जाओ तो भी चलेगा…अभिषेक शर्मा को कोच और कप्तान से मिला फुल सपोर्ट

पहली गेंद पर आउट हो जाओ तो भी चलेगा…इस तरह का सपोर्ट अभिषेक शर्मा को एशिया कप 2025 के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव और कोच गौतम गंभीर से मिल गया है। उन्होंने कहा है कि आप हाई रिस्क क्रिकेट खेल सकते हैं।

एशिया कप 2025 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव और कोच गौतम गंभीर का फुल सपोर्ट मिल गया है। गंभीर और सूर्या ने साफ कर दिया है कि उनको अपनी अटैकिंग अप्रोच को नहीं बदलना है। अगर वह पहली गेंद पर भी बड़ा शॉट खेलते हुए आउट हो जाएं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अभिषेक शर्मा ने जिस तरह का खेल एशिया कप में दिखाया है, उससे साफ हो गया है कि वे गेम को अकेले दूसरी टीम से दूर ले जा सकते हैं। सूर्यकुमार यादव ने कोच गौतम गंभीर की भी तारीफ की, जिन्होंने शिवम दुबे से पहला ओवर कराने की सलाह दी थी।

अभिषेक शर्मा को लेकर सूर्यकुमार यादव ने कहा, “गौती भाई (गंभीर) और मैंने उसे अपना खेल न बदलने के लिए कहा है। अपनी पहचान मत बदलो, क्योंकि यही वो चीज है, जिसने तुम्हें परिभाषित किया है। यही चीज तुम्हें यहां तक लाई है। इसे मत छोड़ो। यही तुम्हारी पहचान है। खुद पर और अपने हुनर ​​पर भरोसा रखो और टीम के नजरिए से तुम बहुत फर्क डालोगे। कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो पहली गेंद पर ही कोई बड़ा जोखिम भरा शॉट खेलने की कोशिश में आउट हो जाए। टी20 एक हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड वाला फॉर्मेट है। उसने पूरे टूर्नामेंट में जोखिम उठाया और खूब इनाम पाया।”