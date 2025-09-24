IND vs BAN: अभिषेक शर्मा ने एक झटके में तोड़े रोहित शर्मा के 2 रिकॉर्ड, 17 छक्के जड़कर रचा इतिहास

अभिषेक शर्मा ने इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सुपर-4 मैच में दमदार पारी के दौरान रोहित शर्मा के दो रिकॉर्ड तोड़े। युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक ने टी20 एशिया कप 2025 में 17 छक्के जड़कर इतिहास रच डाला है।

युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने बुधवार को टी20 एशिया कप 2025 में इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सुपर-4 मैच में कमाल का प्रदर्शन किया। उन्होंने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आतिशी अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने 37 गेंदों में 6 चौकों और पांच छक्कों की मदद से 75 रन बनाए। उनकी पारी के दम पर भारत ने 168/6 का स्कोर बनाया। जुलाई 2024 में भारत के लिए डेब्यू करने वाले अभिषेक ने टी20 इंटरनेशनल में चौथा अर्धशतक लगाया। वह इस फॉर्मेट में दो सेंचुरी भी ठोक चुके हैं। 25 वर्षीय अभिषेक ने एक झटके में दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा के दो रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।

200+ स्ट्राइक रेट से खेली पारी अभिषेक का अर्धशतकीय पारी में 202.70 का स्ट्राइक रेट रहा। यह उनका सबसे छोटे फॉर्मेट में 200 प्लस स्ट्राइक रेट से पांचवां 50+ स्कोर था वह टी20 इंटरनेशनल में 200 प्लस स्ट्राइक रेट के साथ सबसे ज्यादा 50 प्लस पारी खेलने वाले संयुक्त रूप से दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने गुरु युवराज सिंह की बराबरी कर ली है, जिन्होंने अपने करियर में ऐसा पांच बार किया। रोहित और केएल राहुल संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर हैं। दोनों ने 200 प्लस स्ट्राइक रेट के साथ चार-चार बार पचास स्कोर बनाया। लिस्ट में टॉप पर भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव हैं, जिन्होंने 10 बार यह कारनामा अंजाम दिया।