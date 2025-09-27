Aakash Chopra raised a big question about Suryakumar Yadav Says his numbers in Dubai are not good सूर्यकुमार यादव को लेकर आकाश चोपड़ा ने उठाया बड़ा सवाल, कहा- समस्या यह है कि उनके दुबई में..., Asia-cup Hindi News - Hindustan
Asia Cup

सूर्यकुमार यादव को लेकर आकाश चोपड़ा ने उठाया बड़ा सवाल, कहा- समस्या यह है कि उनके दुबई में...

सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम रविवार को एशिया कप फाइनल में उतरेगी। खिताबी मुकाबले से पहले पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने सूर्यकुमार की फॉर्म को लेकर सवाल उठाया है। उनका इस साल 12 का औसत रहा है।

Sat, 27 Sep 2025 12:12 PM
टीम इंडिया की रविवार को टी20 एशिया कप 2025 फाइनल में चिर प्रतिद्विंदी पाकिस्तान से टक्कर होगी। दोनों टीमें दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भिड़ेंगी। भारत मौजूदा सीजन में तीसरी बार पाकिस्तान से भिड़ेगा। खिताबी मुकाबले से पहले आकाश चोपड़ा ने कप्तान सूर्यकुमार यादव की फॉर्म को लेकर बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि सूर्यकुमार का इस साल सिर्फ 12 का औसत है। बता दें कि सूर्या ने एशिया कप में अभी तक 6 मैचों की 5 पारियों में 23.66 के औसत से महज 71 रन बनाए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप चरण में नाबाद 47 रनों की पारी खेली थी जबकि बांग्लादेश के खिलाफ सुपर-4 मैच में केवल 5 रन बनाए। वहीं, भारतीय कप्तान का पाकिस्तान के विरुद्ध सुपर-4 मैच में खाता नहीं खुला और श्रीलंका के सामने 12 रन बनाए।

पूर्व भारतीय बल्लेबाज और मशहूर कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने शनिवार को अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, “क्या सूर्यकुमार यादव की फॉर्म चिंता का विषय है? यह निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल है और हमें अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला है। सूर्या ने इस साल जो टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उनका औसत 12 का रहा है। उनका स्ट्राइक रेट 100 से थोड़ा ही ज्यादा है। श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में भी वही हाल रहा। अब समस्या यह है कि उनके दुबई में आंकड़े अच्छे नहीं हैं। चाहे आप सूर्या द्वारा दुबई में खेले गए आईपीएल मैचों की बात करें या शीर्ष देशों के खिलाफ प्रदर्शन की, यहां उनके आंकड़े उतने अच्छे नहीं हैं।”

उन्होंने आगे कहा, ''हालांकि, एक अच्छी बात यह है कि सूर्या के बल्ले से मौजूदा एशिया कप में जो एकमात्र अच्छी निकली, वो पाकिस्तान के सामने आई थी। वह मैच फिनिश करके लौटे थे। उसके बाद से रन नहीं बने और उसके पहले भी रन नहीं बन रहे थे। बीच में आईपीएल अच्छा रहा था। अब सवाल है कि आईपीएल क्यों अच्छा रहा? दरअसल, दुबई में जो अब पिच बन रही हैं, थोड़ी सी स्लो हैं। धीमी पिच पर सूर्या को दिक्कत होती है। बल्ले पर अच्छी तरह से गेंद नहीं आती है। बहुत सारे शॉट मैन्युफेक्चर करने पड़ते हैं और ताकत जेनरेट करनी पड़ती है। मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल खेलते हैं तो उतनी दिक्कत नहीं आती।"

