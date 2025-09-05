2 Indian and 3 Pakistani Nationals will be Captain in T20 Asia Cup 2025 know what is the logic behind it Asia Cup 2025 में 2 भारतीय और 3 पाकिस्तानी करेंगे 5 टीमों की कप्तानी, टूर्नामेंट में आया नया ट्विस्ट, Asia-cup Hindi News - Hindustan
Asia Cup 2025 में 2 भारतीय और 3 पाकिस्तानी करेंगे 5 टीमों की कप्तानी, टूर्नामेंट में आया नया ट्विस्ट

Asia Cup 2025 में 2 टीमों के कप्तान भारतीय हैं, जबकि 3 टीमों के कप्तान पाकिस्तानी हैं। टूर्नामेंट में ये नया ट्विस्ट है। भारत और पाकिस्तान में जन्मे 5 क्रिकेटर इस बार 5 टीमों की कप्तानी टूर्नामेंट में करते नजर आएंगे।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 5 Sep 2025 06:06 PM
T20 Asia Cup 2025 की शुरुआत अगले सप्ताह से होने वाली है। 9 सितंबर से यूएई के दुबई और अबूधाबी में खेले जाने वाले इस एशियाई टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि 8 टीमों के कप्तान सिर्फ 5 देशों के ही खिलाड़ी हैं। जी हां, ये सच है। दो भारतीय और 3 पाकिस्तानी खिलाड़ी एशिया कप में 5 टीमों की कप्तानी करते नजर आएंगे।

दरअसल, भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव हैं, जबकि पाकिस्तान की टीम के कप्तान सलमान अली आगा हैं, लेकिन पाकिस्तान में जन्मे दो और क्रिकेटर, जबकि भारत में जन्मा एक और क्रिकेटर 3 अन्य टीमों की कप्तानी करता नजर आएगा। इनमें एक हैं ओमान टीम के कप्तान जतिंदर सिंह, जो पंजाब के लुधियाना में जन्मे हैं, लेकिन अब ओमान के लिए खेलते हैं और एशिया कप में ओमान की टीम के कप्तान भी हैं।

वहीं, अगर बात पाकिस्तान की करें तो संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की टीम के कप्तान मुहम्मद वसीम हैं। मुहम्मद वसीम पाकिस्तान के खानेवाल जिले के मियां चन्नूं में जन्मे थे। वे अब काफी समय से यूएई में रह रहे हैं और अब उनके पास यूएई की नागरिकता भी है। इनके अलावा हॉन्ग कॉन्ग टीम के कप्तान यासिम मुर्तजा हैं, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सियालकोट में जन्मे हैं और अब हॉन्ग कॉन्ग सैटल हो चुके हैं।

इस तरह से भारत के 2 और पाकिस्तान के 3 शख्स 5 टीमों की कप्तानी इस बार एशिया कप में करते नजर आएंगे। बड़ा ही अद्भुत संयोग इस बार हो रहा है। इनके अलावा अफगानिस्तान की टीम के कप्तान राशिद खान हैं, जो अफगानिस्तान में ही जन्मे हैं, जबकि बांग्लादेश की टीम के कप्तान लिटन दास हैं, जो बांग्लादेश में जन्मे हैं। वहीं, श्रीलंका की टीम के कप्तान चरित असलंका हैं, जिनका जन्म श्रीलंका में ही हुआ है।

Asia Cup 2025

