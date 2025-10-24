एशिया कप के ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी की एक और गिरी हरकत, ACC मुख्यालय से भी हटाई ट्रॉफी

संक्षेप: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रमुख मोहसिन नकवी की एक और गिरी हरकत सामने आई है। पहले तो उन्होंने टीम इंडिया की एशिया कप ट्रॉफी को चुराया और उसे विजेता टीम को सौंपवाने के बजाय एसीसी मुख्यालय में रखा। अब पता चला है कि वहां से भी ट्रॉफी को हटाकर अबू धाबी में कहीं रखवा दिया है।

एशिया कप के ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी ने एक और गिरी हरकत की है। पहले तो 28 सितंबर को फाइनल मैच के बाद टूर्नामेंट की विजेता टीम इंडिया को ट्रॉफी सौंपने के बजाय उसे अपने साथ होटल रूम लेते गए। बाद में उसे एशियन क्रिकेट काउंसिल के दुबई स्थित मुख्यालय में लॉक करके रख दिया। और अब रिपोर्ट आ रही है कि उन्होंने ट्रॉफी को एसीसी मुख्यालय से भी हटाकर अबू धाबी में किसी जगह रखवा दिया है। नकवी एसीसी के चीफ हैं। वह पाकिस्तान सरकार में मंत्री और पीसीबी के प्रमुख हैं।

पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों के कायराना हमले के विरोध में भारतीय टीम ने एशिया कप के मैचों में पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाया था। टीम इंडिया ने 28 सितंबर को हुए एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से शिकस्त दी थी। मैच के बाद भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी और मेडल लेने से इनकार कर दिया था।

नकवी ने भी यूएई बोर्ड या किसी अन्य एशियाई बोर्ड के पदाधिकारी से ट्रॉफी दिलाने के बजाय खुद ही ट्रॉफी देने का अड़ियल रुख अपनाया। वह पोस्ट-मैच प्रजेंटेशन में काफी समय तक भारतीय टीम का इंतजार किए लेकिन सूर्यकुमार यादव की अगुआई वाली टीम जब अपने रुख से टस से मस नहीं हुई तब नकवी ने ट्रॉफी ही चोरी कर ली। वह भारतीय टीम की ट्रॉफी और मेडल लेकर अपने होटल रूम पहुंच गए। क्रिकेट इतिहास में शायद ही ऐसा कभी हुआ होगा जब विजेता टीम को ट्रॉफी दिए जाने के बजाय कोई उसे बेशर्मी से अपने पास रख ले या चुरा ले।

मोहसिन नकवी की गिरी हुई हरकत के खिलाफ जब बीसीसीआई ने कड़ा रुख अपनाया तब वह ट्रॉफी सौंपने के लिए तैयार हो गए लेकिन शर्त ये रखी कि लेना तो उनके हाथ से ही होगा। बीसीसीआई के कोई पदाधिकारी टीम इंडिया के कप्तान या किसी खिलाड़ी के साथ आएं और ट्रॉफी ले जाएं। नकवी की चोरी और सीनाजोरी के खिलाफ बीसीसीआई अगले महीने आईसीसी की बैठक में और सख्त रुख अपनाने जा रहा है। इन सबके बीच अब नकवी ने ट्रॉफी को एसीसी मुख्यालय से भी शिफ्ट कर दिया है।

न्यूज एजेंसी एएनआई ने अपनी रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से बताया है कि एशिया कप की ट्रॉफी दुबई स्थित एसीसी के मुख्यालय में है ही नहीं।