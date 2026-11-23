पाकिस्तान से हारने के बाद भारत को डबल नुकसान, पॉइंट्स टेबल में छिना नंबर-1 का ताज; 3 टीमें सेमीफाइनल में
पाकिस्तान ने भारत को एशिया कप राइजिंग स्टार 2026 के 8वें मुकाबले में हराकर ना सिर्फ पॉइंट्स टेबल में नंबर-1 का ताज छीना है बल्कि सेमीफाइनल में भी कदम रखा है। अभी तक कुल 3 टीमें सेमीफाइनल में पहुंच गई है।
भारत को एशिया कप राइजिंग स्टार 2026 के 8वें मुकाबले में पाकिस्तान के हाथों 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। हार के साथ भारत को पॉइंट्स टेबल में भी बड़ा झटका लगा है। टीम इंडिया से नंबर-1 का ताज छिन गई है। नेपाल पर 300 से अधिक रनों से धमाकेदार जीत दर्ज करने के बाद टीम इंडिया पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर थी। हालांकि अब पाकिस्तान अपना लगातार दूसरा मैच जीतकर ना सिर्फ पॉइंट्स टेबल में नंबर-1 बना है, साथ ही उन्होंने सेमीफाइनल का टिकट भी हासिल कर लिया है। जी हां, पाकिस्तान एशिया कप राइजिंग स्टार सेमीफाइनल में पहुंचने वाली तीसरी टीम बन गई है। भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अपना बचा आखिरी मैच जीतना होगा।
एशिया कप राइजिंग स्टार 2026 ग्रुप-बी पॉइंट्स टेबल
पाकिस्तान ने ग्रुप स्टेज का अपना पहला मैच यूएई के खिलाफ 61 रनों से जीता था। अब भारत पर लगातार दूसरी जीत दर्ज करने के बाद पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर पहुंच गया है। 2 मैचों में उनके 4 अंक हो गए हैं। हालांकि नेट रन रेट के मामले में अभी भी भारत उनसे आगे हैं। पाकिस्तान का नेट रन रेट 1.090 का है, जबकि भारत का 2.580 का। अगर भारत यूएई को अपने ग्रुप स्टेज के तीसरे मुकाबले में हराता है तो टीम इंडिया एक बार फिर पॉइंट्स टेबल में पहला स्थान हासिल कर सकती है। यह जीत भारत को सेमीफाइनल का भी टिकट दिलाएगा।
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|नो रिजल्ट
|पॉइंट्स
|नेट रनरेट
|पाकिस्तान ए (Q)
|2
|2
|0
|0
|4
|1.090
|इंडिया ए
|2
|1
|1
|0
|2
|2.580
|नेपाल
|2
|1
|1
|0
|2
|-2.461
|यूएई
|2
|0
|2
|0
|0
|-2.061
श्रीलंका ए और बांग्लादेश ए भी सेमीफाइनल में
ग्रुप-बी से श्रीलंका और बांग्लादेश दोनों टीमों ने सेमीफाइनल का अपना-अपना टिकट कटा लिया है। श्रीलंका और बांग्लादेश ने अभी तक खेले दोनों मैच जीते हैं। वहीं उनके ग्रुप में हॉन्ग-कॉन्ग और अफगानिस्तान ए को हार का सामना करना पड़ा है। बांग्लादेश एक का सेमीफाइनल मैच ग्रुप-बी में पहले पायदान पर रहने वाली टीम से होगा, जबकि श्रीलंका का मैच ग्रुप-बी की दूसरी टीम से होगा।
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|नो रिजल्ट
|पॉइंट्स
|नेट रनरेट
|श्रीलंका ए
|2
|2
|0
|0
|4
|1.982
|बांग्लादेश ए
|2
|2
|0
|0
|4
|0.680
|हॉन्ग कॉन्ग
|2
|0
|2
|0
|0
|-0.748
|अफगानिस्तान ए
|2
|0
|2
|0
|0
|-1.611
कैसा रहा भारत बनाम पाकिस्तान मैच?
टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने माज सदाकत (59), हसन नवाज (79) और फरहान यूसुफ (56) की फिफ्टी के दम पर 313 रन बोर्ड पर लगाए। पाकिस्तान की पूरी टीम 49.2 ओवर में सिमट गई थी। इस स्कोर का पीछा करने उतरी भारतीय टीम भी पूरे 50 ओवर नहीं टिक पाई और 49.1 ओवर में 265 रनों पर ढेर हो गई। भारत की तरफ से तिलक वर्मा ने शतक जड़ा तो अभिषेक शर्मा ने 42 गेंदों पर 6 चौकों और इतने ही गगनचुंबी छक्कों की मदद से 70 रनों की धुआंधार पारी खेली।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें