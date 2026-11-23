पाकिस्तान ने भारत को एशिया कप राइजिंग स्टार 2026 के 8वें मुकाबले में हराकर ना सिर्फ पॉइंट्स टेबल में नंबर-1 का ताज छीना है बल्कि सेमीफाइनल में भी कदम रखा है। अभी तक कुल 3 टीमें सेमीफाइनल में पहुंच गई है।

भारत को एशिया कप राइजिंग स्टार 2026 के 8वें मुकाबले में पाकिस्तान के हाथों 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। हार के साथ भारत को पॉइंट्स टेबल में भी बड़ा झटका लगा है। टीम इंडिया से नंबर-1 का ताज छिन गई है। नेपाल पर 300 से अधिक रनों से धमाकेदार जीत दर्ज करने के बाद टीम इंडिया पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर थी। हालांकि अब पाकिस्तान अपना लगातार दूसरा मैच जीतकर ना सिर्फ पॉइंट्स टेबल में नंबर-1 बना है, साथ ही उन्होंने सेमीफाइनल का टिकट भी हासिल कर लिया है। जी हां, पाकिस्तान एशिया कप राइजिंग स्टार सेमीफाइनल में पहुंचने वाली तीसरी टीम बन गई है। भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अपना बचा आखिरी मैच जीतना होगा।

एशिया कप राइजिंग स्टार 2026 ग्रुप-बी पॉइंट्स टेबल पाकिस्तान ने ग्रुप स्टेज का अपना पहला मैच यूएई के खिलाफ 61 रनों से जीता था। अब भारत पर लगातार दूसरी जीत दर्ज करने के बाद पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर पहुंच गया है। 2 मैचों में उनके 4 अंक हो गए हैं। हालांकि नेट रन रेट के मामले में अभी भी भारत उनसे आगे हैं। पाकिस्तान का नेट रन रेट 1.090 का है, जबकि भारत का 2.580 का। अगर भारत यूएई को अपने ग्रुप स्टेज के तीसरे मुकाबले में हराता है तो टीम इंडिया एक बार फिर पॉइंट्स टेबल में पहला स्थान हासिल कर सकती है। यह जीत भारत को सेमीफाइनल का भी टिकट दिलाएगा।

टीम मैच जीत हार नो रिजल्ट पॉइंट्स नेट रनरेट पाकिस्तान ए (Q) 2 2 0 0 4 1.090 इंडिया ए 2 1 1 0 2 2.580 नेपाल 2 1 1 0 2 -2.461 यूएई 2 0 2 0 0 -2.061

श्रीलंका ए और बांग्लादेश ए भी सेमीफाइनल में ग्रुप-बी से श्रीलंका और बांग्लादेश दोनों टीमों ने सेमीफाइनल का अपना-अपना टिकट कटा लिया है। श्रीलंका और बांग्लादेश ने अभी तक खेले दोनों मैच जीते हैं। वहीं उनके ग्रुप में हॉन्ग-कॉन्ग और अफगानिस्तान ए को हार का सामना करना पड़ा है। बांग्लादेश एक का सेमीफाइनल मैच ग्रुप-बी में पहले पायदान पर रहने वाली टीम से होगा, जबकि श्रीलंका का मैच ग्रुप-बी की दूसरी टीम से होगा।

टीम मैच जीत हार नो रिजल्ट पॉइंट्स नेट रनरेट श्रीलंका ए 2 2 0 0 4 1.982 बांग्लादेश ए 2 2 0 0 4 0.680 हॉन्ग कॉन्ग 2 0 2 0 0 -0.748 अफगानिस्तान ए 2 0 2 0 0 -1.611