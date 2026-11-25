एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के सेमीफाइनल्स का शेड्यूल फिक्स, भारत-पाकिस्तान भिड़ेंगे फाइनल में?
एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के सेमीफाइनल्स का शेड्यूल फिक्स हो चुका है। भारत और पाकिस्तान फाइनल में भिड़ सकते हैं। इस तरह का संयोग बना है, क्योंकि दोनों टीमें अलग-अलग सेमीफाइनल में उतरेंगी।
Asia Cup Rising Stars 2026: कतर की राजधानी दोहा में जारी एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के सेमीफाइनल्स का शेड्यूल फिक्स हो चुका है। आखिरी मैच के बाद पता चल गया है कि कौन सी टीम किसके खिलाफ सेमीफाइनल मैच खेलने वाली है? इसी के साथ यह भी सामने आ गया है कि भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत फाइनल में होने की संभावना है, क्योंकि इस तरह का संयोग बन गया है। इसके पीछे का कारण यह है कि दोनों टीमें अलग-अलग देशों के खिलाफ सेमीफाइनल मैच खेलने वाली हैं।
8 टीमों ने एशिया कप राइजिंग स्टार्स में हिस्सा लिया था, जिनमें से ग्रुप ए से अफगानिस्तान ए और हॉन्ग कॉन्ग चीन की टीम बाहर हो चुकी है, जबकि ग्रुप बी से नेपाल और यूएई की टीम का सफर समाप्त हो गया है। वहीं, सेमीफाइनल्स में पहुंचने वाली चार टीमों में इंडिया ए, पाकिस्तान ए, श्रीलंका ए और बांग्लादेश ए टीम शामिल है। यही टीमें सेमीफाइनल्स खेलने वाली हैं। हालांकि, सेमीफाइनल में इंडिया और पाकिस्तान की भिड़ंत नहीं होगी, लेकिन दोनों टीमें फाइनल में आमने-सामने हो सकती हैं।
एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के सेमीफाइनल्स के शेड्यूल की बात करें तो ग्रुप ए की टेबल टॉपर श्रीलंका ए टीम से इंडिया ए टीम को भिड़ना है, जबकि ग्रुप बी की टेबल टॉपर पाकिस्तान ए टीम ग्रुप ए की दूसरे नंबर वाली टीम बांग्लादेश ए टीम से भिड़ेगी। इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच सेमीफाइनल मैच कल यानी गुरुवार 26 नवंबर को आयोजित होगा, जबकि पाकिस्तान ए और बांग्लादेश ए के बीच मुकाबला शुक्रवार 27 नवंबर को आयोजित होगा। वहीं, फाइनल मुकाबला रविवार 29 नवंबर को खेला जाएगा।
एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के नॉकआउट मैचों का शेड्यूल
पहला सेमीफाइनल - गुरुवार 26 नवंबर को - इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच - 3:30 PM से
दूसरा सेमीफाइनल - शुक्रवार 27 नवंबर को - पाकिस्तान ए और बांग्लादेश ए के बीच - 3:30 PM से
फाइनल - रविवार 29 नवंबर को - सेमीफाइनल 1 वर्सेस सेमीफाइनल 2 विजेता के बीच - 3:30 PM से
नोट- लोकल टाइम के अनुसार सेमीफाइनल और फाइनल दोपहर को एक बजे शुरू होगा, लेकिन उस समय भारत में दोपहर के साढ़े 3 बज रहे होंगे।
इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल कैसे होगा संभव?
इंडिया ए और पाकिस्तान ए के बीच एशिया कप 2026 राइजिंग स्टार्स का फाइनल खेला जा सकता है, लेकिन इसके लिए भारत की टीम को अपने सेमीफाइनल मैच में श्रीलंका को हराना होगा, जबकि पाकिस्तान ए टीम को बांग्लादेश ए को हराना होगा।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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