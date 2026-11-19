कल से दिखेगा वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा का तांडव, पाकिस्तान से भी होगी टक्कर; शेड्यूल कर लो नोट
Asia Cup Rising Stars 2026 Full Schedule: इंडिया ए टीम भी 19 नवंबर से शुरू हो रहे एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में खेलने वाली है। टीम इंडिया का पहला मैच इस इवेंट में 20 नवंबर को है, जबकि पाकिस्तान से भी भारत को भिड़ना है।
Asia Cup Rising Stars 2026 Full Schedule: एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी द्वारा आयोजित एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 टूर्नामेंट की शुरुआत आज यानी गुरुवार 19 नवंबर से हो रही है। भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत भी इस राइजिंग स्टार्स एशिया कप में होने वाली है। भारत की टीम में वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह और तिलक वर्मा जैसे सितारे हैं। आप जान लीजिए कि कब-कब भारत का मैच है, पाकिस्तान से भारत का मैच कब है और टूर्नामेंट का शेड्यूल क्या है?
एशिया कप 2026 राइजिंग स्टार्स के शेड्यूल की बात करें तो यह टूर्नामेंट 19 नवंबर से शुरू हो रहा है, जबकि 29 नवंबर को खत्म हो जाएगा। फाइनल समेत कुल 15 ही मुकाबले खेले जाने हैं। इनमें 12 लीग मैच हैं। दो सेमीफाइनल और एक फाइनल मुकाबला है। 8 टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए में अफगानिस्तान ए, बांग्लादेश ए, हॉन्ग कॉन्ग चीन और श्रीलंका ए टीम है, जबकि ग्रुप बी में इंडिया ए पाकिस्तान ए, नेपाल और यूएई की टीम है।
इस टूर्नामेंट में एशिया की वो टीमें अपनी मुख्य टीमों के साथ उतरती हैं, जो फुल मेंबर नेशन यानी टेस्ट प्लेइंग नेशन नहीं हैं, जबकि एशिया के मुख्य देश, जो आईसीसी के फुल मेंबर हैं, उन्हें अपनी ए टीमें भेजनी होती हैं। इस एशिया कप राइजिंग स्टार्स के लिए इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका ने ए टीमें भेजी हैं, जबकि नेपाल, यूएई और हॉन्ग कॉन्ग चीन की टीम उनकी मुख्य टीमें होंगी।
कब होगा भारत-पाकिस्तान मैच?
राइजिंग स्टार्स एशिया कप में टीम इंडिया को पाकिस्तान से रविवार 22 नवंबर को भिड़ना है। इससे पहले भारतीय टीम 20 नवंबर को नेपाल से अपना मुकाबला खेल चुकी होगी, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ मैच के बाद आखिरी लीग मैच भारत को 24 नवंबर को यूएई से खेलना है। सभी मैच दोहा में खेला जाएंगे। भारत को नेपाल और पाकिस्तान से दोपहर साढ़े 3 बजे से मैच खेलने हैं, जबकि यूएई के खिलाफ सुबह साढ़े 11 बजे मैच शुरू होगा।
Asia Cup Rising Stars 2026 Full Schedule
19 नवंबर को - बांग्लादेश वर्सेस हॉन्ग कॉन्ग चीन (सुबह साढ़े 11 बजे से)
19 नवंबर को - श्रीलंका ए वर्सेस अफगानिस्तान ए (दोपहर साढ़े 3 बजे से)
20 नवंबर को - पाकिस्तान ए वर्सेस यूएई (सुबह साढ़े 11 बजे से)
20 नवंबर को - इंडिया ए वर्सेस नेपाल (दोपहर साढ़े 3 बजे से)
21 नवंबर को - श्रीलंका ए वर्सेस हॉन्ग कॉन्ग चीन (सुबह साढ़े 11 बजे से)
21 नवंबर को - बांग्लादेश ए वर्सेस अफगानिस्तान ए (दोपहर साढ़े 3 बजे से)
22 नवंबर को - यूएई वर्सेस नेपाल (सुबह साढ़े 11 बजे से)
22 नवंबर को - इंडिया ए वर्सेस पाकिस्तान ए (दोपहर साढ़े 3 बजे से)
23 नवंबर को - अफगानिस्तान ए वर्सेस हॉन्ग कॉन्ग चीन (सुबह साढ़े 11 बजे से)
23 नवंबर को - श्रीलंका ए वर्सेस बांग्लादेश ए (दोपहर साढ़े 3 बजे से)
24 नवंबर को - इंडिया ए वर्सेस यूएई (सुबह साढ़े 11 बजे से)
24 नवंबर को - पाकिस्तान ए वर्सेस नेपाल (दोपहर साढ़े 3 बजे से)
26 नवंबर को - सेमीफाइनल 1 (दोपहर साढ़े 3 बजे से)
27 नवंबर को - सेमीफाइनल 2 (दोपहर साढ़े 3 बजे से)
29 नवंबर को - फाइनल (दोपहर साढ़े 3 बजे से)
नोटः सभी मैचों की टाइमिंग भारतीय समय के अनुसार लिखी गई है
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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