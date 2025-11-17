Asia Cup Rising Stars के सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगी इंडिया ए टीम? जानिए क्या है टॉप 4 का सिनेरियो
संक्षेप: ACC Mens Asia Cup Rising Stars 2025 के सेमीफाइनल में इंडिया ए टीम कैसे पहुंच सकती है? इसके बारे में जान लीजिए। भारतीय टीम को एक मुकाबले में पाकिस्तान से हार मिली है। पाकिस्तान शाहीन्स ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है।
ACC Mens Asia Cup Rising Stars 2025 ओमान में खेला जा रहा है। इसमें भारत की टीम भी है। टेस्ट प्लेइंग नेशन्स की ए टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। ऐसे में इंडिया ए टीम इस टूर्नामेंट का हिस्सा है, जिसमें इंडिया ए ने दो मुकाबले खेल लिए हैं और इनमें से एक मैच में बड़ी जीत हासिल की थी, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस तरह जितेश शर्मा की कप्तानी वाली इंडिया ए टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने में मुश्किल हो सकती है। अभी के लिए सेमीफाइनल का सिनेरियो क्या है? ये जान लीजिए।
पाकिस्तान शाहीन्स ने इंडिया ए को हराकर ग्रुप बी से टॉप 4 में जगह बना ली है, जबकि इंडिया ए को अभी सेमीफाइनल का टिकट कटाने के लिए अपना आखिरी मुकाबला जीतना होगा। इंडिया ए ने पहले मैच में यूएई को 148 रनों से हराया था। इसके बाद कहा जा रहा था कि पाकिस्तान ए को भी भारत आसानी से हरा देगा, लेकिन पाकिस्तान की टीम ने भारत को ही रौंद दिया। इससे पहले पाकिस्तान ने ओमान को हराया था और इस तरह टीम दो मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचने में सफल रही, जबकि इंडिया ए को सेमीफाइनल का अभी इंतजार करना होगा।
टीम इंडिया का आखिरी लीग मैच 18 नवंबर को ओमान के खिलाफ है। अगर इंडिया ए टीम इस मैच को जीत जाती है तो आसानी से सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाएगी और हारने पर टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने के रास्ते बंद हो सकते हैं, क्योंकि दो पॉइंट ओमान ने पहले ही हासिल कर लिए हैं। ओमान ने यूएई को हराया था। यूएई का एक मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ है, जिसका नतीजा कुछ भी हो, उससे पाकिस्तान की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा और न ही यूएई की टीम के सेमीफाइनल का टिकट मिलेगा। यूएई की टीम ग्रुप बी से सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई।
एक और सेमीफाइनलिस्ट आज मिलेगा
ग्रुप ए की बात करें तो बांग्लादेश ए और अफगानिस्तान ए टीम ने एक-एक मुकाबला जीता है, जबकि दो मुकाबले इस ग्रुप के आज यानी सोमवार 17 नवंबर को खेले जाएंगे। एक मुकाबला बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमों के बीच है। इस मैच में जो टीम जीत दर्ज करेगी, उसे सेमीफाइनल का टिकट मिल जाएगा। वहीं, एक और टीम का ऐलान आखिरी लीग मैचों के बाद होगा।