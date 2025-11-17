Cricket Logo
Asia Cup Rising Stars के सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगी इंडिया ए टीम? जानिए क्या है टॉप 4 का सिनेरियो

संक्षेप: ACC Mens Asia Cup Rising Stars 2025 के सेमीफाइनल में इंडिया ए टीम कैसे पहुंच सकती है? इसके बारे में जान लीजिए। भारतीय टीम को एक मुकाबले में पाकिस्तान से हार मिली है। पाकिस्तान शाहीन्स ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। 

Mon, 17 Nov 2025 07:33 AMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
ACC Mens Asia Cup Rising Stars 2025 ओमान में खेला जा रहा है। इसमें भारत की टीम भी है। टेस्ट प्लेइंग नेशन्स की ए टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। ऐसे में इंडिया ए टीम इस टूर्नामेंट का हिस्सा है, जिसमें इंडिया ए ने दो मुकाबले खेल लिए हैं और इनमें से एक मैच में बड़ी जीत हासिल की थी, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस तरह जितेश शर्मा की कप्तानी वाली इंडिया ए टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने में मुश्किल हो सकती है। अभी के लिए सेमीफाइनल का सिनेरियो क्या है? ये जान लीजिए।

पाकिस्तान शाहीन्स ने इंडिया ए को हराकर ग्रुप बी से टॉप 4 में जगह बना ली है, जबकि इंडिया ए को अभी सेमीफाइनल का टिकट कटाने के लिए अपना आखिरी मुकाबला जीतना होगा। इंडिया ए ने पहले मैच में यूएई को 148 रनों से हराया था। इसके बाद कहा जा रहा था कि पाकिस्तान ए को भी भारत आसानी से हरा देगा, लेकिन पाकिस्तान की टीम ने भारत को ही रौंद दिया। इससे पहले पाकिस्तान ने ओमान को हराया था और इस तरह टीम दो मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचने में सफल रही, जबकि इंडिया ए को सेमीफाइनल का अभी इंतजार करना होगा।

टीम इंडिया का आखिरी लीग मैच 18 नवंबर को ओमान के खिलाफ है। अगर इंडिया ए टीम इस मैच को जीत जाती है तो आसानी से सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाएगी और हारने पर टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने के रास्ते बंद हो सकते हैं, क्योंकि दो पॉइंट ओमान ने पहले ही हासिल कर लिए हैं। ओमान ने यूएई को हराया था। यूएई का एक मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ है, जिसका नतीजा कुछ भी हो, उससे पाकिस्तान की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा और न ही यूएई की टीम के सेमीफाइनल का टिकट मिलेगा। यूएई की टीम ग्रुप बी से सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई।

एक और सेमीफाइनलिस्ट आज मिलेगा

ग्रुप ए की बात करें तो बांग्लादेश ए और अफगानिस्तान ए टीम ने एक-एक मुकाबला जीता है, जबकि दो मुकाबले इस ग्रुप के आज यानी सोमवार 17 नवंबर को खेले जाएंगे। एक मुकाबला बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमों के बीच है। इस मैच में जो टीम जीत दर्ज करेगी, उसे सेमीफाइनल का टिकट मिल जाएगा। वहीं, एक और टीम का ऐलान आखिरी लीग मैचों के बाद होगा।

विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
