Asia Cup Rising stars: आज इंडिया ए का आखिरी लीग मैच, जीते तो सेमीफाइनल में और हारे तो...

संक्षेप: Asia Cup Rising stars 2025 में आज इंडिया ए का आखिरी लीग मैच है। अगर जितेश शर्मा की कप्तानी वाली टीम जीती तो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी और हारी तो फिर कहानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक मैच टीम हार चुकी है।

Tue, 18 Nov 2025 08:52 AMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Asia Cup Rising stars 2025 में आज इंडिया ए टीम का आखिरी लीग मैच है। ये मैच जितेश शर्मा की कप्तानी वाली टीम के लिए करो या मरो की स्थिति वाला मैच है, क्योंकि अगर इंडिया ए टीम इस मुकाबले को नहीं जीतती है तो फिर कहानी खत्म हो जाएगी। भारतीय टीम सेमीफाइनल में प्रवेश नहीं कर पाएगी, जबकि जीतने पर टीम के लिए आगे की राह आसान हो जाएगी और टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाएगी।

कतर के दोहा में जारी एशिया कप राइजिंग स्टार्स में इंडिया ए टीम ने अब तक दो मुकाबले खेले हैं। इनमें एक मुकाबले में टीम इंडिया ने बड़ी जीत दर्ज की थी, जबकि एक मैच में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। ये हार भारतीय टीम को पाकिस्तान से मिली थी। इसका बदला भारतीय टीम ले सकती है, लेकिन इसके लिए भारतीय टीम को पहले तो अपने आखिरी लीग मैच को जीतना होगा और फिर सेमीफाइनल में भी जीत दर्ज करनी होगी।

इंडिया ए ने अपने पहले मैच में यूएई को बुरी तरह से हराया था, लेकिन पाकिस्तान ए के खिलाफ इंडिया ए टीम हार गई। अब आखिरी मैच आज यानी मंगलवार 18 नवंबर को ओमान से है, जिसमें अगर भारत को जीत मिली तो टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी और हारने पर टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। ग्रुप बी से पाकिस्तान की टीम ने पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है। इंडिया ए वर्सेस ओमान मैच अब इस ग्रुप से नॉकआउट मैच की तरह है, जिसे जो टीम जीतेगी, वह सेमीफाइनल में जाएगी।

वहीं, अगर बात पाकिस्तान की टीम से बदला लेने की करें तो इंडिया ए और पाकिस्तान ए की भिड़ंत फाइनल में हो सकती है, लेकिन इसके लिए भारतीय टीम को ओमान को हराना होगा और फिर सेमीफाइनल जीतना होगा। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने जगह बना ली है। पाकिस्तान की टीम भी अगर सेमीफाइनल जीती तो फिर से इंडिया और पाकिस्तान की भिड़ंत हो सकती है। बांग्लादेश ने अपने दो मैच ग्रुप ए से जीत लिए हैं और एक पैर सेमीफाइनल में रख लिया है। श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए भी रेस में बरकरार हैं।

