बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा एशिया कप राइजिंग स्टार्स का फाइनल, भारत हुआ बाहर
Asia Cup rising stars 2025 का फाइनल मुकाबला इंडिया और पाकिस्तान के बीच नहीं, बल्कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच होगा, क्योंकि इंडिया ए को अपने सेमीफाइनल मैच में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है।
Asia Cup rising stars 2025 के फाइनल में इंडिया ए टीम नहीं पहुंच सकी है, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका ए को हार का सामना करना पड़ा है। इस तरह फाइनल हो गया है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच इस टूर्नामेंट का फाइनल नहीं होगा, जिसकी उम्मीद की जा रही थी। फाइनल में बांग्लादेश ए और पाकिस्तान ए टीम की भिड़ंत होगी। इंडिया ए को अपने सेमीफाइनल मैच में बांग्लादेश के हाथों शर्मनाक हार मिली, जबकि पाकिस्तान ए टीम ने श्रीलंका ए को करीबी मुकाबले में 5 रनों के अंतर से हराया है।
शुक्रवार 21 नवंबर को एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 का पहला सेमीफाइनल इंडिया ए और बांग्लादेश ए टीम के बीच खेला गया, जो आखिरी गेंद तक चला तो टाई रहा। इसके बाद सुपर ओवर हुआ, जिसमें इंडिया ए टीम बिना कोई रन बनाए दो विकेट गंवा दी। ऐसे में सिर्फ एक रन का लक्ष्य सुपर ओवर में बांग्लादेश के सामने था, जिसे एक ही गेंद पर बांग्लादेश ने एक विकेट खोकर हासिल कर लिया, क्योंकि विकेट गिरने के बाद अगली गेंद वाइड हो गई थी। दोनों टीमों ने 20-20 ओवर में 6-6 विकेट खोकर 194-194 रन बनाए थे।
वहीं, पाकिस्तान ए और श्रीलंका ए के बीच खेले गए दूसरे सेमीफाइनल की बात करें तो पाकिस्तान ए ने 9 विकेट खोकर 20 ओवर में 153 रनों का स्कोर खड़ा किया था। 154 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका की टीम आखिरी गेंद पर 148 रनों पर ढेर हो गई और मुकाबला 5 रनों के अंतर से हार गई। पाकिस्तान की टीम अब तक इस टूर्नामेंट में अजेय है, जिसने अपने सेमीफाइनल समेत कुल चार मैच जीते हैं। इंडिया ए टीम को भी पाकिस्तान ने हराया था। वहीं, बांग्लादेश को एक मैच में हार मिली थी। अब ऐसे में फाइनल मैच और भी ज्यादा दिलचस्प होगा।
रविवार को होगा फाइनल
फाइनल मुकाबला रविवार 23 नवंबर को दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। काफी समय के बाद बांग्लादेश की टीम ने फाइनल में प्रवेश किया था। आखिरी बार 2019 में टीम इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची थी। इस मैच में बांग्लादेश की टीम आसानी से फाइनल में जा सकती थी, क्योंकि आखिरी गेंद पर टाई के लिए 3 रन चाहिए थे, लेकिन विकेटकीपर ने फिर भी गेंद को स्टंप्स पर मारने की कोशिश की और थ्रो बाई से एक अतिरिक्त रन मिल गया था, जिससे स्कोर टाई हो गया था।