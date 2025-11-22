Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Asia Cup rising stars 2025 final will be between Bangladesh and Pakistan India A lost the semifinals
बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा एशिया कप राइजिंग स्टार्स का फाइनल, भारत हुआ बाहर

बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा एशिया कप राइजिंग स्टार्स का फाइनल, भारत हुआ बाहर

संक्षेप:

Asia Cup rising stars 2025 का फाइनल मुकाबला इंडिया और पाकिस्तान के बीच नहीं, बल्कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच होगा, क्योंकि इंडिया ए को अपने सेमीफाइनल मैच में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है।

Sat, 22 Nov 2025 05:53 AMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Asia Cup rising stars 2025 के फाइनल में इंडिया ए टीम नहीं पहुंच सकी है, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका ए को हार का सामना करना पड़ा है। इस तरह फाइनल हो गया है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच इस टूर्नामेंट का फाइनल नहीं होगा, जिसकी उम्मीद की जा रही थी। फाइनल में बांग्लादेश ए और पाकिस्तान ए टीम की भिड़ंत होगी। इंडिया ए को अपने सेमीफाइनल मैच में बांग्लादेश के हाथों शर्मनाक हार मिली, जबकि पाकिस्तान ए टीम ने श्रीलंका ए को करीबी मुकाबले में 5 रनों के अंतर से हराया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शुक्रवार 21 नवंबर को एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 का पहला सेमीफाइनल इंडिया ए और बांग्लादेश ए टीम के बीच खेला गया, जो आखिरी गेंद तक चला तो टाई रहा। इसके बाद सुपर ओवर हुआ, जिसमें इंडिया ए टीम बिना कोई रन बनाए दो विकेट गंवा दी। ऐसे में सिर्फ एक रन का लक्ष्य सुपर ओवर में बांग्लादेश के सामने था, जिसे एक ही गेंद पर बांग्लादेश ने एक विकेट खोकर हासिल कर लिया, क्योंकि विकेट गिरने के बाद अगली गेंद वाइड हो गई थी। दोनों टीमों ने 20-20 ओवर में 6-6 विकेट खोकर 194-194 रन बनाए थे।

वहीं, पाकिस्तान ए और श्रीलंका ए के बीच खेले गए दूसरे सेमीफाइनल की बात करें तो पाकिस्तान ए ने 9 विकेट खोकर 20 ओवर में 153 रनों का स्कोर खड़ा किया था। 154 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका की टीम आखिरी गेंद पर 148 रनों पर ढेर हो गई और मुकाबला 5 रनों के अंतर से हार गई। पाकिस्तान की टीम अब तक इस टूर्नामेंट में अजेय है, जिसने अपने सेमीफाइनल समेत कुल चार मैच जीते हैं। इंडिया ए टीम को भी पाकिस्तान ने हराया था। वहीं, बांग्लादेश को एक मैच में हार मिली थी। अब ऐसे में फाइनल मैच और भी ज्यादा दिलचस्प होगा।

रविवार को होगा फाइनल

फाइनल मुकाबला रविवार 23 नवंबर को दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। काफी समय के बाद बांग्लादेश की टीम ने फाइनल में प्रवेश किया था। आखिरी बार 2019 में टीम इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची थी। इस मैच में बांग्लादेश की टीम आसानी से फाइनल में जा सकती थी, क्योंकि आखिरी गेंद पर टाई के लिए 3 रन चाहिए थे, लेकिन विकेटकीपर ने फिर भी गेंद को स्टंप्स पर मारने की कोशिश की और थ्रो बाई से एक अतिरिक्त रन मिल गया था, जिससे स्कोर टाई हो गया था।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Jitesh Sharma
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |