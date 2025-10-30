Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Asia Cup returns in two new avatars under the leadership of Mohsin naqvi one is Asia Cup Rising Stars and another u19
दो और एशिया कप शुरू करने जा रहे हैं ‘ट्रॉफी चोर’ मोहसिन नकवी, नवंबर में भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान

संक्षेप: Asia Cup के दो और रूप हमें आने वाले महीनों में देखने को मिलेंगे। हालांकि, यहां देखने वाली बात ये है कि भारत का रुख इस बार कैसा होता है, क्योंकि अभी तक एशिया कप 2025 की ट्रॉफी भारत को नहीं मिल पाई है।

Thu, 30 Oct 2025 08:53 PMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Asia Cup 2025 की ट्रॉफी अभी तक भारत को नहीं मिली है। इस बीच ट्रॉफी चोर कहे जा रहे एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी के चीफ मोहसिन नकवी एशिया कप के दो नए अवतार लेकर आ रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी के चीफ और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी एशिया कप 2025 जीतने के बाद अपने साथ ट्रॉफी ले गए थे, जिसे भारत ने जीता था और भारतीय टीम ने उनसे ट्रॉफी नहीं ली थी। अब देखना ये है कि एशिया कप के दो नए अवतार पर भारत का रुख कैसा होता है।

क्रिकबज की रिपोर्ट की मानें तो एशिया कप के दो नए अवतार इंटरनेशनल क्रिकेट वाले नहीं होंगे। इनमें एक एशिया कप राइजिंग स्टार्स होगा, जिसे पहले इमर्जिंग एशिया कप के नाम से जाना जाता था। इसमें टेस्ट प्लेइंग नेशन्स की ए टीमें और एसोशिएट नेशन्स की मुख्य टीमें हिस्सा लेंगी। बदले अवतार में पहला सीजन 12 नवंबर से खेला जा सकता है। इस दौरान भी इंडिया और पाकिस्तान की भिड़ंत हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि भारतीय टीम भी इस एशिया कप में खेलती हुई नजर आएगी।

एशिया कप 2025 की तरह इसमें भी 8 टीमें हिस्सा लेंगी। वही टीमें हिस्सा लेंगी, जो मुख्य टूर्नामेंट में खेली थीं। जाहिर है कि इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान फुल मेंबर नेशन्स हैं तो इनकी ए टीमें खेलेंगी और ओमान, यूएई और नेपाल की मुख्य टीमें इस टूर्नामेंट का हिस्सा होंगी। 14 से 23 नवंबर तक दोहा में इसका आयोजन होगा। एशिया कप दूसरा अवतार अंडर 19 क्रिकेट को लेकर है। अंडर 19 क्रिकेट में एशिया कप दिसंबर में आयोजित होने की संभावना है। हालांकि, डेट्स और वेन्यू अभी फाइनल नहीं है।

भारत डाल सकता है दबाव

एशिया कप के दो नए अवतार तो एशियन क्रिकेट काउंसिल ने शुरू करने का फैसला किया है, लेकिन इस पर बीसीसीआई अडंगा डाल सकती है और पीसीबी के चीफ को ट्रॉफी देने के लिए मजबूर कर सकती है। एशिया कप की ट्रॉफी अभी भी एसीसी के हेडक्वार्टर में है, लेकिन मोहसिन नकवी ने कहा है कि कोई भी भारतीय खिलाड़ी उसे उनसे ले जा सकता है। इसके लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड तैयार नहीं है।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
U19 Asia Cup Asia Cup 2025
