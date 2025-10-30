दो और एशिया कप शुरू करने जा रहे हैं ‘ट्रॉफी चोर’ मोहसिन नकवी, नवंबर में भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान
संक्षेप: Asia Cup के दो और रूप हमें आने वाले महीनों में देखने को मिलेंगे। हालांकि, यहां देखने वाली बात ये है कि भारत का रुख इस बार कैसा होता है, क्योंकि अभी तक एशिया कप 2025 की ट्रॉफी भारत को नहीं मिल पाई है।
Asia Cup 2025 की ट्रॉफी अभी तक भारत को नहीं मिली है। इस बीच ट्रॉफी चोर कहे जा रहे एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी के चीफ मोहसिन नकवी एशिया कप के दो नए अवतार लेकर आ रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी के चीफ और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी एशिया कप 2025 जीतने के बाद अपने साथ ट्रॉफी ले गए थे, जिसे भारत ने जीता था और भारतीय टीम ने उनसे ट्रॉफी नहीं ली थी। अब देखना ये है कि एशिया कप के दो नए अवतार पर भारत का रुख कैसा होता है।
क्रिकबज की रिपोर्ट की मानें तो एशिया कप के दो नए अवतार इंटरनेशनल क्रिकेट वाले नहीं होंगे। इनमें एक एशिया कप राइजिंग स्टार्स होगा, जिसे पहले इमर्जिंग एशिया कप के नाम से जाना जाता था। इसमें टेस्ट प्लेइंग नेशन्स की ए टीमें और एसोशिएट नेशन्स की मुख्य टीमें हिस्सा लेंगी। बदले अवतार में पहला सीजन 12 नवंबर से खेला जा सकता है। इस दौरान भी इंडिया और पाकिस्तान की भिड़ंत हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि भारतीय टीम भी इस एशिया कप में खेलती हुई नजर आएगी।
एशिया कप 2025 की तरह इसमें भी 8 टीमें हिस्सा लेंगी। वही टीमें हिस्सा लेंगी, जो मुख्य टूर्नामेंट में खेली थीं। जाहिर है कि इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान फुल मेंबर नेशन्स हैं तो इनकी ए टीमें खेलेंगी और ओमान, यूएई और नेपाल की मुख्य टीमें इस टूर्नामेंट का हिस्सा होंगी। 14 से 23 नवंबर तक दोहा में इसका आयोजन होगा। एशिया कप दूसरा अवतार अंडर 19 क्रिकेट को लेकर है। अंडर 19 क्रिकेट में एशिया कप दिसंबर में आयोजित होने की संभावना है। हालांकि, डेट्स और वेन्यू अभी फाइनल नहीं है।
भारत डाल सकता है दबाव
एशिया कप के दो नए अवतार तो एशियन क्रिकेट काउंसिल ने शुरू करने का फैसला किया है, लेकिन इस पर बीसीसीआई अडंगा डाल सकती है और पीसीबी के चीफ को ट्रॉफी देने के लिए मजबूर कर सकती है। एशिया कप की ट्रॉफी अभी भी एसीसी के हेडक्वार्टर में है, लेकिन मोहसिन नकवी ने कहा है कि कोई भी भारतीय खिलाड़ी उसे उनसे ले जा सकता है। इसके लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड तैयार नहीं है।