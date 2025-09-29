एशिया कप: POTT अभिषेक शर्मा को मिली दमदार SUV, गिल संग सेल्फी से मनाया जश्न

विध्वंसक ओपनर अभिषेक शर्मा एशिया कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए। उन्हें जब यह अवॉर्ड मिल रहा था तो उनके बचपन के दोस्त शुभमन गिल पंजाबी में मजेदार कॉमेंट्री करते दिखे। शर्मा को इनाम में एक चमचमाती प्रीमियम हवल एसयूवी मिली। बाद में अभिषेक ने एसयूवी में गिल संग बैठकर सेल्फी ली।

विध्वंसक ओपनर अभिषेक शर्मा एशिया कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए। उन्हें जब यह अवॉर्ड मिल रहा था तो उनके बचपन के दोस्त शुभमन गिल पंजाबी में मजेदार कॉमेंट्री करते दिखे। शर्मा को इनाम में एक चमचमाती प्रीमियम हवल एसयूवी मिली। बाद में अभिषेक ने एसयूवी में गिल संग बैठकर सेल्फी ली।

उन्हें जो एसयूवी मिली है उसका नाम हवल H9 है। ये चीन का एक सुपर हिट ऑटोमोबाइल ब्रैंड है जिसका स्वामित्व ग्रेट वॉल मोटर्स यानी GWM के पास है।

जब अभिषेक शर्मा मंच पर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवॉर्ड ले रहे थे तब थोड़ी ही दूरी पर भारतीय खिलाड़ी थे। एशिया कप का खिताब जीतने से खिलाड़ी पहले से ही जश्न मना रहे थे, ऊपर से शर्मा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से मस्ती का रंग और भी चोखा हो गया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें भारतीय खिलाड़ी शर्मा को चीयर्स कर रहे हैं एसयूवी के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। कोई उसे हवाल बता रहा था तो कोई उसे हवल कह रहा था। वे पूरे जोश से चिल्लाकर शर्मा का उत्साह बढ़ा रहे थे। इसी दौरान गिल पंजाबी में बोलते सुने जा रहे हैं।

एक और वीडियो सामने आया है जिसमें अभिषेक शर्मा एसयूवी की ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं। उनके बगल में उनके बचपन के यार शुभमन गिल बैठे हुए हैं और शर्मा उनके साथ सेल्फी खींचते हुए नजर आते हैं।