जितेश शर्मा को मिली एशिया कप टीम में एंट्री, 19 महीने बाद चयनकर्ताओं ने फिर दिया मौका

जितेश शर्मा को दूसरे विकेटकीपर के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। उन्होंने आरसीबी के लिए हालिया आईपीएल में काफी कमाल की बल्लेबाजी की थी।

बीसीसीआई ने मंगलवार को आगामी एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया। टीम के सामने आते ही खिलाड़ियों के चयन को लेकर चर्चा शुरू हो गई। श्रेयस अय्यर को स्क्वॉड में जगह नहीं मिलने पर पूर्व क्रिकेटर हैरान हैं, क्योंकि अय्यर अच्छी फॉर्म में हैं और उनके पास काफी अनुभव भी है। हालांकि इन सबके बीच चयनकर्ताओं ने बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा पर भरोसा जताया है। जितेश शर्मा ने आईपीएल 2025 में अच्छा प्रदर्शन किया था और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी।

ऋषभ पंत चोटिल होने के कारण लंबे समय के लिए क्रिकेट से दूर हैं और ऐसे में भारतीय चयनकर्ताओं ने जितेश शर्मा को टीम में शामिल करने का फैसला किया है। भारतीय चयनकर्ताओं ने जितेश शर्मा के अलावा संजू सैमसन को भी टीम में रखा है। एशिया कप टीम चयन को बारीकी से देखें तो संजू सैमसन के लिये खबर अच्छी नहीं है चूंकि उनका एशिया कप में अंतिम एकादश में जगह बनाना मुश्किल लग रहा है । टी20 विश्व कप में ऋषभ पंत फिट होकर चयन के लिये उपलब्ध होंगे लिहाजा सैमसन के लिये जगह बनाना मुश्किल हो जायेगा।

टीम में संजू सैमसन के साथ जितेश शर्मा दूसरे विकेटकीपर हैं। उन्होंने आईपीएल चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए बीते सत्र में शानदार प्रदर्शन कर राष्ट्रीय टीम में वापसी की। सूर्यकुमार ने कहा, ‘‘पिछले टी20 विश्व कप के बाद हमने इस बारे में बहुत बात की कि कैसे आगे बढ़ना है। खिलाड़ी के तौर पर उन्होंने काफी बदलाव और सुधार किये हैं। उन्होंने आईपीएल और घरेलू टूर्नामेंटों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने अपने प्रदर्शन के बूते राष्ट्रीय टीम में जगह बनाई है।’’

जितेश शर्मा ने जनवरी 2024 में भारत के लिए आखिरी टी20 मैच खेला था। जितेश का करियर अच्छा नहीं रहा है। भारत के लिए खेलते हुए खेल के सबसे छोटे प्रारूप में जितेश 9 मैचों में सात पारियों में सिर्फ 100 रन ही बना सके हैं। इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले में सैमसन के बैक अप के रूप में ध्रुव जुरेल को मौका दिया गया था। जितेश शर्मा ने आईपीएल 2025 में दमदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 261 रन बनाए और कई मैचों में अहम पारी खेली।

एशिया कप के लिए भारतीय टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, जितेश शर्मा, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, संजू सैमसन, हर्षित राणा, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव।