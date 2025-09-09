Asia Cup It is difficult for Sanju Samson to be in the playing eleven Gambhir gave indications in the practice session एशिया कप: संजू सैमसन का प्लेइंग इलेवन में आना मुश्किल, प्रैक्टिस सेशन में ही गंभीर ने दे दिए संकेत!, Cricket Hindi News - Hindustan
भारतीय क्रिकेट टीम ने सोमवार शाम को दुबई के आईसीसी क्रिकेट एकेडमी एरिना में प्रैक्टिस की। इस दौरान संजू सैमसन ने विकेटकीपिंग की ही प्रैक्टिस की, उन्हें बल्लेबाजी के अभ्यास के लिए एक बार भी नेट पर नहीं बुलाया गया। इस दौरान गौतम गंभीर ने उनसे करीब 3 मिनट तक बातचीत की। ज्यादातर समय सैमसन बस सुनते रहे।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 11:47 AM
विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन जबरदस्त फॉर्म में हैं। टी20 में उनका कोई जोड़ नहीं है। पिछले 10 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 3 शतक जड़ चुके हैं। एशिया कप से ठीक पहले हुए केरल क्रिकेट लीग में उन्होंने बल्ले से रनों की बारिश की है। वह एशिया कप की स्क्वाड में भी शामिल हैं लेकिन बुधवार को मेजबान यूएई के खिलाफ भारत के पहले मैच में शायद ही उन्हें प्लेइंग इलेवन में जगह मिले। कम से कम टीम इंडिया के प्रैक्टिस सेशन के दौरान जो कुछ हुआ, वो इसी तरफ इशारा करता है।

सोमवार शाम को भारतीय टीम ने दुबई के आसीसी क्रिकेट एकेडमी एरिना में नेट प्रैक्टिस की। संजू सैमसन पहले भारतीय खिलाड़ी थे जो एरिना में घुसे। उन्होंने फील्डिंग कोच टी दिलीप की निगरानी में विकेटकीपिंग की प्रैक्टिस की। फील्डिंग कोच ने उनके फुल-स्ट्रेच्ड डाइविंग कैच की तारीफ भी की।

पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, तभी मुख्य कोच गौतम गंभीर सैमसन के पास गए। वह उनसे करीब 3 मिनट तक चर्चा की। ज्यादातर समय सैमसन सिर्फ श्रोता की भूमिका में थे। बल्लेबाजों ने नेट में प्रैक्टिस की लेकिन सैमसन को बैटिंग प्रैक्टिस के लिए बुलाया तक नहीं गया। वह एक तरह से अलग-थलग दिखे।

ट्रेनिंग सेशन तो कम से कम यही संकेत दे रहा है कि बुधवार को यूएई के खिलाफ भारत के पहले मैच में गौतम गंभीर एंड कंपनी संजू सैमसन के ऊपर जीतेश शर्मा को तरजीह देने जा रही है। शर्मा ने बैटिंग प्रैक्टिस में बढ़चढ़कर हिस्सा लिया। वह शिवम दुबे, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या के साथ नेट पर बल्लेबाजी करते नजर आए। बाद में शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव और अभिषेक शर्मा ने एक नहीं बल्कि दो-दो, तीन-तीन बार नेट प्रैक्टिस की।

सैमसन अपनी बारी का इंतजार ही करते रहे गए। वह अपने बैटिंग गियर के साथ पूरी तरह तैयार थे लेकिन बाद में वह चुपके से वहां से चले गए और ड्रेसिंग रूम के नजदीक एक पेड़ के नीचे बैठ गए। बाद में वह एक बार फिर नेट के पास आए लेकिन तब भी मैनेजमेंट ने उन्हें कोई संकेत नहीं दिया। उसके बाद वह चले गए और आइस बॉक्स पर जाकर बैठ गए।

संजू सैमसन ने पिछले कुछ समय से खुद को टी20 में भारत के जबरदस्त ओपनर के तौर पर खुद को स्थापित किया है। टी20 में टीम इंडिया की हालिया सफलताओं में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। शुभमन गिल की करीब सालभर बाद टी20 स्क्वाड में वापसी और वो भी बतौर उपकप्तान से सवाल उठने लगे कि संजू सैमसन का ओपनिंग स्लॉट खतरे में है। अब पहले दिन के प्रैक्टिस सेशन के बाद तो यही संकेत मिल रहे कि उनका ओपनिंग स्लॉट ही क्या, प्लेइंग इलेवन में जगह तक खतरे में है।

