कुलदीप यादव के कोच कपिल पांडे ने भारतीय टीम को दी सलाह, कहा- जीतना जरूरी, 250 रन बनाओ

कुलदीप यादव के कोच कपिल पांडे ने कहा है कि अगर बैटिंग का मौका मिले तो भारतीय टीम को पाकिस्तान के खिलाफ 250 रन बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस माहौल में ये मैच हो रहा है खिलाड़ियों पर दबाव जरूर होगा लेकिन उन्हें संयम रखना होगा।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 13 Sep 2025 08:21 PM
भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को एशिया कप 2025 में मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच को लेकर दोनों टीमें तैयार हैं। भारत ने टूर्नामेंट के पहले मैच में यूएई को और पाकिस्तान ने ओमान को हराया है। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होने वाले मुकाबले को लेकर स्पिनर कुलदीप यादव के कोच कपिल पांडे ने कहा है कि चिर प्रतिद्वंद्वी टीम पर दबाव बनाए रखें, दोनों देशों के बीच मौजूदा तनावपूर्ण राजनीतिक संबंधों के मद्देनजर अपना संयम न खोएं और पहले बल्लेबाजी करते हुए कम से कम 250 रन बनाएं।

पहलगाम आतंकी हमले और अप्रैल में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर शुरू किए जाने के बाद यह दोनों देशों के बीच पहला मुकाबला होगा। इस मुकाबले को लेकर काफी विरोध हो रहा है लेकिन इसके बावजूद दोनों टीमें खेलने के लिए तैयार हैं। एएनआई से कपिल ने कहा, ''मैच को लेकर काफी हाइप और विरोध भी है। इसके बावजूद मैच खेला जा रहा है। इन माहौल में खिलाड़ियों पर काफी दबाव होगा।

कोच ने कहा, ''टीम संयोजन काफी अच्छा है। यूएई के खिलाफ कुलदीप ने सात रन देकर चार विकेट लिए। हमने एशिया कप में उनके खिलाफ काफी खेला है और हराया है। हमे दबाव को हैंडल करना होगा। शांत रहें। अगर बल्लेबाजी का मौका मिलता है तो हमें 250 रन बनाना चाहिए और अगर गेंदबाजी करने का मौका मिले तो कम स्कोर पर पाकिस्तान को रोकना चाहिए।''

उन्होंने आगे कहा, ''सरकार और हमारे लोगों ने पाकिस्तान की हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया है और हम एकजुट रहे हैं। टीम को भी एकजुट रहना चाहिए और पाकिस्तानी टीम पर कहर बरपाना चाहिए, उन्हें मैदान पर धूल चटानी चाहिए। बल्लेबाजों को अपना आपा नहीं खोना चाहिए, दबाव बनाए रखना चाहिए। हमारे सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल। हमारे पास संजू सैमसन, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा और एक मजबूत मध्यक्रम है, जोकि गेम को बदल सकते हैं। गेंदबाजी में हमारे पास पांड्या, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती हैं, और हम एक यूनिट के रूप में एकजुट दिखते हैं।''

