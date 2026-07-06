Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एशिया कप 2027 के लिए संभावित विंडो का ऐलान, मगर टीम इंडिया ने डाल रखा है अड़ंगा

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

एशिया कप 2027 के लिए संभावित तारीखें सामने आ गई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारतीय टीम बांग्लादेश इस टूर्नामेंट के लिए जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश के साथ बीसीसीआई और भारत की अनबन है। 

एशिया कप 2027 के लिए संभावित विंडो का ऐलान, मगर टीम इंडिया ने डाल रखा है अड़ंगा

एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी ने 2027 में होने वाले एशिया कप की संभावित विंडो की जानकारी दे दी है। बांग्लादेश में वनडे फॉर्मेट में अगला एशिया कप खेला जाना है। एशियन क्रिकेट काउंसिल इस टूर्नामेंट के लिए 18 जून से 4 जुलाई 2027 की विंडो को संभावित तौर पर आयोजन के लिए देख रही है। हालांकि, एक बड़ा सवाल यह है कि क्या भारतीय टीम इस एशियाई टूर्नामेंट के लिए बांग्लादेश जाएगी? इसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है।

वैसे तो भारतीय क्रिकेट टीम बांग्लादेश में खेलती आ रही है, लेकिन 2025 के आखिर और 2026 की शुरुआत में जो कुछ हुआ है, उससे लग रहा है कि भारतीय टीम बांग्लादेश में एशिया कप खेलने के लिए नहीं जाएगी। हालांकि, संभावना है कि भारतीय टीम अपने मुकाबले न्यूट्रल वेन्यू पर खेले, जो संभावित तौर पर श्रीलंका ही होगा, क्योंकि जून-जुलाई में यूएई में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है।

ये भी पढ़ें:सबसे ज्यादा ICC ट्रॉफी जीतने वाले देश, AUS का एकछत्र राज; भारत लिस्ट में कहां?

क्यों है भारत-बांग्लादेश में अनबन?

आपको याद होगा कि बीसीसीआई ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 से बाहर कर दिया था। इसके पीछे दलील दी गई थी कि बांग्लादेश में हिन्दुओं पर अत्याचार हो रहा है और उनके लिए यहां खेलना सुरक्षित नहीं है। इसके बाद बांग्लादेश ने पलटवार करते हुए भारत और श्रीलंका में आयोजित हुए टी20 विश्व कप 2026 में अपनी टीम भेजने से इनकार कर दिया था। अपने फैसले पर बांग्लादेश आखिर तक टिका रहा। इसके बाद स्कॉटलैंड ने बांग्लादेश की जगह ली। इसके अलावा आईपीएल के लाइव टेलिकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग पर भी बैन अपने यहां बांग्लादेश ने लगा दिया था। बीसीसीआई ने भी बांग्लादेश के अगस्त-सितंबर में होने वाले दौरे को स्थगित कर दिया था।

ये भी पढ़ें:AUS की मेंस टीम से ज्यादा खतरनाक है विमेंस टीम, ICC ट्रॉफी जीतने में बड़ा अंतर

हालांकि, तब से अब मामला अलग है। बांग्लादेश में सरकार बदल चुकी है और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का प्रशासन भी बदल गया है। पूर्व क्रिकेटर तमीम इकबाल इस समय बोर्ड के प्रमुख हैं, जिनका झुकाव भारत की ओर हमेशा रहा है। वह अभी भी भारत से अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश में हैं। यहां तक कि बीसीबी ने इंडिया सीरीज समेत कई सीरीजों के मीडिया राइट्स बेचने के लिए बोली आमंत्रित की है। ऐसे में अगर चीजें सही रहती हैं तो ही भारतीय टीम के बांग्लादेश में एशिया कप खेलने की संभावना है, अन्यथा भारत न्यूट्रल वेन्यू पर खेलना पसंद करेगा। बिना भारत के एशिया कप का आयोजन एसीसी के लिए घाटे का सौदा होगा, क्योंकि भारत ही वह देश है, जो ज्यादा स्पॉन्सर और व्यूअरशिप लेकर आता है।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट

और पढ़ें
Asia Cup Schedule India Vs Bangladesh
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट, IPL 2026 , Orange Cap in IPL 2026 और Purple Cap की रेस, IPL 2026 Points Table , IPL 2026 Schedule आज के बड़े मुकाबले PBKS vs MI Live Score और पल-पल के Live Cricket Score अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी क्रिकेट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।