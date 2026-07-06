एशिया कप 2027 के लिए संभावित विंडो का ऐलान, मगर टीम इंडिया ने डाल रखा है अड़ंगा
एशिया कप 2027 के लिए संभावित तारीखें सामने आ गई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारतीय टीम बांग्लादेश इस टूर्नामेंट के लिए जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश के साथ बीसीसीआई और भारत की अनबन है।
एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी ने 2027 में होने वाले एशिया कप की संभावित विंडो की जानकारी दे दी है। बांग्लादेश में वनडे फॉर्मेट में अगला एशिया कप खेला जाना है। एशियन क्रिकेट काउंसिल इस टूर्नामेंट के लिए 18 जून से 4 जुलाई 2027 की विंडो को संभावित तौर पर आयोजन के लिए देख रही है। हालांकि, एक बड़ा सवाल यह है कि क्या भारतीय टीम इस एशियाई टूर्नामेंट के लिए बांग्लादेश जाएगी? इसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है।
वैसे तो भारतीय क्रिकेट टीम बांग्लादेश में खेलती आ रही है, लेकिन 2025 के आखिर और 2026 की शुरुआत में जो कुछ हुआ है, उससे लग रहा है कि भारतीय टीम बांग्लादेश में एशिया कप खेलने के लिए नहीं जाएगी। हालांकि, संभावना है कि भारतीय टीम अपने मुकाबले न्यूट्रल वेन्यू पर खेले, जो संभावित तौर पर श्रीलंका ही होगा, क्योंकि जून-जुलाई में यूएई में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है।
क्यों है भारत-बांग्लादेश में अनबन?
आपको याद होगा कि बीसीसीआई ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 से बाहर कर दिया था। इसके पीछे दलील दी गई थी कि बांग्लादेश में हिन्दुओं पर अत्याचार हो रहा है और उनके लिए यहां खेलना सुरक्षित नहीं है। इसके बाद बांग्लादेश ने पलटवार करते हुए भारत और श्रीलंका में आयोजित हुए टी20 विश्व कप 2026 में अपनी टीम भेजने से इनकार कर दिया था। अपने फैसले पर बांग्लादेश आखिर तक टिका रहा। इसके बाद स्कॉटलैंड ने बांग्लादेश की जगह ली। इसके अलावा आईपीएल के लाइव टेलिकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग पर भी बैन अपने यहां बांग्लादेश ने लगा दिया था। बीसीसीआई ने भी बांग्लादेश के अगस्त-सितंबर में होने वाले दौरे को स्थगित कर दिया था।
हालांकि, तब से अब मामला अलग है। बांग्लादेश में सरकार बदल चुकी है और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का प्रशासन भी बदल गया है। पूर्व क्रिकेटर तमीम इकबाल इस समय बोर्ड के प्रमुख हैं, जिनका झुकाव भारत की ओर हमेशा रहा है। वह अभी भी भारत से अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश में हैं। यहां तक कि बीसीबी ने इंडिया सीरीज समेत कई सीरीजों के मीडिया राइट्स बेचने के लिए बोली आमंत्रित की है। ऐसे में अगर चीजें सही रहती हैं तो ही भारतीय टीम के बांग्लादेश में एशिया कप खेलने की संभावना है, अन्यथा भारत न्यूट्रल वेन्यू पर खेलना पसंद करेगा। बिना भारत के एशिया कप का आयोजन एसीसी के लिए घाटे का सौदा होगा, क्योंकि भारत ही वह देश है, जो ज्यादा स्पॉन्सर और व्यूअरशिप लेकर आता है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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