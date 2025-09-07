Asia Cup 2025 Winner highest run scorer Highest wicket taker Aakash Chopra made a Bold prediction कौन जीतेगा एशिया कप 2025 का खिताब? आकाश चोपड़ा की भविष्यवाणी; हाईएस्ट स्कोरर और विकेट टेकर भी बताए, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Asia Cup 2025 Winner highest run scorer Highest wicket taker Aakash Chopra made a Bold prediction

कौन जीतेगा एशिया कप 2025 का खिताब? आकाश चोपड़ा की भविष्यवाणी; हाईएस्ट स्कोरर और विकेट टेकर भी बताए

आकाश चोपड़ा के अनुसार इस बार भी एशिया कप का खिताब टीम इंडिया ही जीतेगी, मगर फाइनल में श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी बड़ी टीमें नहीं होगी, बल्कि भारत का खिताबी मुकाबले के लिए सामने अफगानिस्तान से होगा।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 7 Sep 2025 01:19 PM
share Share
Follow Us on
कौन जीतेगा एशिया कप 2025 का खिताब? आकाश चोपड़ा की भविष्यवाणी; हाईएस्ट स्कोरर और विकेट टेकर भी बताए

एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से यूएई में होने जा रहा है। मेजबान यूएई और भारत के अलावा इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ओमान और हॉन्ग-कॉन्ग की टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले क्रिकेट पंडित तरह-तरह की भविष्यवाणियां कर रहे हैं। इस कड़ी में पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज और मौजूदा एक्सपर्ट आकाश चोपड़ा ने टूर्नामेंट के विजेता उप-विजेता से लेकर हाईएस्ट रन स्कोरर और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। एशिया कप 2025 में इन 8 टीमों को 4-4 के ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप-ए में भारत-पाकिस्तान के साथ यूएई और ओमान है। वहीं ग्रुप-बी में श्रीलंका-अफगानिस्तान के साथ बांग्लादेश और हॉन्ग-कॉन्ग की टीमें हैं।

ये भी पढ़ें:एशिया कप में 1 टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन; PAK को कोहली से ज्यादा रोहित ने कूटा

आकाश चोपड़ा के अनुसार इस बार भी एशिया कप का खिताब टीम इंडिया ही जीतेगी, मगर फाइनल में श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी बड़ी टीमें नहीं होगी, बल्कि भारत का खिताबी मुकाबले के लिए सामने अफगानिस्तान से होगा। अफगानिस्तान ने पिछले कुछ मल्टी नेशनल टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है।

आकाश चोपड़ा का मानना है कि सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहेंगे, वहीं सबसे ज्यादा विकेट वरुण चक्रवर्ती चटकाएंगे। रही बात प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की तो इसके लिए भी उन्होंने एक भारतीय खिलाड़ी चुना है। यह खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि स्टार हरफनमौला हार्दिक पांड्या है।

ये भी पढ़ें:पाकिस्तान करेगा इस चैंपियन टीम की मेजबानी, 4 साल बाद मिला मौका

बता दें, आगामी टी20 वर्ल्ड कप 2026 को देखते हुए एशिया कप 2025 टी20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है। यह मात्र तीसरा मौका है जब एशिया कप इस फॉर्मेट में खेला जाएगा। 2016 में पहली बार जब एशिया कप 20-20 ओवर का हुआ था तो एमएस धोनी की अगुवाई में टीम इंडिया चैंपियन बनी थी, वहीं दूसरी बार 2022 में श्रीलंका ने खिताब उठाया था।

एशिया कप 2025 के लिए भारतीय स्क्वॉड- सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा और रिंकू सिंह।

स्टैंडबाय खिलाड़ी: यशस्वी जयसवाल, प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल।

Asia Cup 2025 Abhishek Sharma Aakash Chopra अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |