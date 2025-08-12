एशिया कप : गिल, यशस्वी और पंत की टी20 टीम में वापसी क्यों है मुश्किल?

एशिया कप के लिए भारतीय टीम में शुभमन गिल, केएल राहुल, ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल का जगह बनाना मुश्किल लग रहा है। चयनकर्ताओं के सामने सबसे बड़ा सवाल तो यह होगा कि अगर इनमें से किसी को टीम में रखा भी जाए तो आखिर किसकी जगह पर? गौतम गंभीर के कोचिंग युग में टी20 की टीम में स्थायित्व दिखा है।

अगले महीने से एशिया कप की शुरुआत होने जा रही है। उसके लिए टीम चुनने के लिए 19 अगस्त को राष्ट्रीय चयनकर्ताओं की मीटिंग होगी। इंग्लैंड दौरे पर धूम मचाने वाले टेस्ट कप्तान शुभमन गिल, ऋषभ पंत, ओपनर यशस्वी जायसवाल के लिए एशिया कप टी20 की टीम में जगह बनाना आसान नहीं होगा। वजह है कई विकल्पों का होना। चयनकर्ताओं के सामने सबसे बड़ा सवाल यह रहने वाला है कि अगर इन्हें टीम में लिया जाए तो आखिर किनकी जगह?

भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर लगातार लीक से हटकर प्रयोग करते हैं। उनके काम करने का अंदाज अलग है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उनका जोर ऑलराउंडर्स पर था। कई पूर्व क्रिकेटर और क्रिकेट एक्सपर्ट लगातार आवाज उठाते रहे कि विशेषज्ञ स्पिनर कुलदीप यादव को प्लेइंग इलेवन में जगह मिलनी चाहिए लेकिन टीम मैनेजमेंट का जोर ऑलराउंडरों पर रहा। सीरीज 2-2 से बराबर रहने के मद्देनजर कहा जा सकता है कि गंभीर का अप्रोच ठीक रहा।

इंग्लैंड के शानदार दौरे के बावजूद गौतम गंभीर के कार्यकाल में भारत का टेस्ट में रिकॉर्ड संतोषजनक नहीं रहा है। हालांकि, टी20 में उनका ट्रैक-रिकॉर्ड शानदार है। टी20 वर्ल्ड कप जीत के बाद से टीम इंडिया एक भी सीरीज नहीं हारी है। श्रीलंका, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीत मिली है। गंभीर के कोचिंग कार्यकाल में भारत ने अब तक 15 टी20 में से 13 में जीत हासिल की है। गंभीर युग में टी20 में ऐंकर बैटर का कॉन्सेप्ट खत्म सा हो गया है। टीम अति आक्रामक रुख अपना रही है, खासकर बैटिंग में।

पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप में जीत के बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था। उसके बाद युवाओं से भरी नई टीम ने दिग्गजों की कमी नहीं खलने दी। बैटिंग लाइनअप में अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे ने अपने आक्रामक खेल से प्रभावित किया है।