Asia Cup 2025 Points Table Super 4: भारत से नंबर-1 की गद्दी नहीं छीन पाया पाकिस्तान, SL को हराकर मिटाया ये 'कलंक'

Asia Cup 2025 Points Table Super 4- पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराकर एशिया कप 2025 सुपर-4 पॉइंट्स टेबल में अपना खाता खोल लिया है, हालांकि टीम भारत से नंबर-1 की गद्दी नहीं छीन पाई।

Asia Cup 2025 Points Table Super 4- सलमान आगा की अगुवाई वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मंगलवार, 23 सितंबर की रात श्रीलंका को एशिया कप 2025 सुपर-4 के मुकाबले में 5 विकेट से हराकर पॉइंट्स टेबल में अपना खाता खोला। हालांकि पाकिस्तान भारत से नंबर-1 की गद्दी नहीं छीन पाया। श्रीलंका पर मिली जीत से पाकिस्तान ने अपने सिर से ‘फिसड्डी’ का कलंक हटा लिया है, अब श्रीलंका सुपर-4 में लगातार 2 मैच हारकर चौथे नंबर पर है। एशिया कप 2025 सुपर-4 पॉइंट्स टेबल में अब भारत और पाकिस्तान के बराबर 2-2 अंक है, मगर बेहतर नेट रन रेट के चलते सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया पहले पायदान पर है, जबकि पाकिस्तान दूसरे नंबर पर।

एशिया कप 2025 पॉइंट्स टेबल सुपर-4 श्रीलंका पर 5 विकेट से जीत के साथ पाकिस्तान के खाते में 2 अंक जुड़ गए हैं। एशिया कप 2025 पॉइंट्स टेबल सुपर-4 में पाकिस्तान की टीम इसी के साथ दूसरे पायदान पर पहुंच गई है। पाकिस्तान और भारत के बराबर 2-2 अंक है, मगर टीम इंडिया +0.689 का नेट रन रेट होने की वजह से पहले तो पाकिस्तान +0.226 का नेट रन रेट होने की वजह से दूसरे पायदान पर है। पाकिस्तान को सुपर-4 के अपने पहले मुकाबले में भारत के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। वहीं बांग्लादेश की टीम पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर है, उनके खाते में भी 2 अंक है, मगर उनका नेट रन रेट भारत-पाकिस्तान से कम +0.121 का है।

टीम मैच जीत हार टाई नो रिजल्ट पॉइंट्स नेट रन रेट भारत 1 1 0 0 0 2 0.689 पाकिस्तान 2 1 1 0 0 2 0.226 बांग्लादेश 1 1 0 0 0 2 0.121 श्रीलंका 2 0 2 0 0 0 -0.59

कैसा रहा SL vs PAK मैच? टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी श्रीलंकाई टीम ने पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 134 रनों का टारगेट रखा था। श्रीलंका की शुरुआत बेहद खराब रही थी। 58 के स्कोर पर आधी टीम पवेलियन में थी, वो तो शुक्र है कमिंदू मेंडिस की अर्धशतकीय पारी का कि श्रीलंका 133 के स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही, अगर वो ना होते तो टीम 100 रन के अंदर ही सिमट जाती। पाकिस्तान के लिए शाहीन अफरीदी ने कातिलाना गेंदबाजी की और 3 विकेट चटकाए। वहीं अबरार अहमद काफी किफायती रहे, उन्होंने 4 ओवर में मात्र 8 रन खर्च कर 1 विकेट चटकाया।