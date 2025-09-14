Asia Cup 2025 Points Table: श्रीलंका की जीत से एशिया कप पॉइंट्स टेबल में मची उथल-पुथल, 2 टीमों पर मंडराया खतरा

Asia Cup 2025 Updated Points Table- श्रीलंका ने बांग्लादेश को रौंदकर एशिया कप का आगाज जीत के साथ किया। श्रीलंका की इस जीत से ग्रुप-बी की पॉइंट्स टेबल रोमांचक हो गई है। 2 टीमों पर अब बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है।

Asia Cup 2025 Updated Points Table- चारिथ असलांका की अगुवाई वाली श्रीलंकाई टीम ने एशिया कप 2025 में अपने अभियान का आगाज जीत के साथ किया। बांग्लादेश के खिलाफ हुए टूर्नामेंट के 5वें मुकाबले में उन्होंने एकतरफा जीत दर्ज की। श्रीलंका की इस जीत से ग्रुप-बी की पॉइंट्स टेबल काफी रोमांचक हो गई है। हॉन्ग-कॉन्ग के बाद अब बांग्लादेश पर भी टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। श्रीलंका अब अफगानिस्तान के साथ ग्रुप-बी की पॉइंट्स टेबल में टॉप-2 में है। वहीं ग्रुप-ए में इंडिया-पाकिस्तान की टीमें टॉप-2 में बनी हुई है। अभी तक सुपर-4 के लिए कोई टीम क्वालीफाई नहीं कर पाई है।

एक नजर ग्रुप-बी की पॉइंट्स टेबल पर डालें तो, बांग्लादेश पर 6 विकेट से धमाकेदार जीत दर्ज करने के बाद श्रीलंकाई टीम दूसरे पायदान पर पहुंच गई है। ग्रुप-बी में श्रीलंका के अलावा बांग्लादेश और अफगानिस्तान के भी 2-2 अंक है, मगर बेहतर नेट रन रेट होने की वजह से अफगानिस्तान पहले तो बांग्लादेश तीसरे पायदान पर है।

एशिया कप 2025 ग्रुप-बी पॉइंट्स टेबल

टीम मैच जीत हार टाई नो रिजल्ट पॉइंट्स नेट रन रेट अफगानिस्तान 1 1 0 0 0 2 4.7 श्रीलंका 1 1 0 0 0 2 2.595 बांग्लादेश 2 1 1 0 0 2 -0.65 हॉन्ग कॉन्ग 2 0 2 0 0 0 -2.889

वहीं ग्रुप-ए पर नजर डालें तो यहां इंडिया और पाकिस्तान की मजबूत पकड़ दिखाई दे रही है। भारत अपने पहले मैच में यूएई को हराकर पहले पायदान पर बना हुआ है, वहीं पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में ओमान को हराया और वह कम नेट रन रेट के चलते दूसरे पायदान पर है। ग्रुप-बी में सुपर-4 को लेकर कोई जंग नहीं है।

एशिया कप 2025 ग्रुप-ए पॉइंट्स टेबल

टीम मैच जीत हार टाई नो रिजल्ट पॉइंट्स नेट रन रेट भारत 1 1 0 0 0 2 10.483 पाकिस्तान 1 1 0 0 0 2 4.65 ओमान 1 0 1 0 0 0 -4.65 यूएई 1 0 1 0 0 0 -10.483