Asia Cup 2025 Updated Points Table After SL vs BAN 5th Match Afghanistan Sri Lanka India Pakistan in Top 2

Asia Cup 2025 Points Table: श्रीलंका की जीत से एशिया कप पॉइंट्स टेबल में मची उथल-पुथल, 2 टीमों पर मंडराया खतरा

Asia Cup 2025 Updated Points Table- श्रीलंका ने बांग्लादेश को रौंदकर एशिया कप का आगाज जीत के साथ किया। श्रीलंका की इस जीत से ग्रुप-बी की पॉइंट्स टेबल रोमांचक हो गई है। 2 टीमों पर अब बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है।

Lokesh Khera, नई दिल्ली Sun, 14 Sep 2025 05:49 AM
Asia Cup 2025 Points Table: श्रीलंका की जीत से एशिया कप पॉइंट्स टेबल में मची उथल-पुथल, 2 टीमों पर मंडराया खतरा

Asia Cup 2025 Updated Points Table- चारिथ असलांका की अगुवाई वाली श्रीलंकाई टीम ने एशिया कप 2025 में अपने अभियान का आगाज जीत के साथ किया। बांग्लादेश के खिलाफ हुए टूर्नामेंट के 5वें मुकाबले में उन्होंने एकतरफा जीत दर्ज की। श्रीलंका की इस जीत से ग्रुप-बी की पॉइंट्स टेबल काफी रोमांचक हो गई है। हॉन्ग-कॉन्ग के बाद अब बांग्लादेश पर भी टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। श्रीलंका अब अफगानिस्तान के साथ ग्रुप-बी की पॉइंट्स टेबल में टॉप-2 में है। वहीं ग्रुप-ए में इंडिया-पाकिस्तान की टीमें टॉप-2 में बनी हुई है। अभी तक सुपर-4 के लिए कोई टीम क्वालीफाई नहीं कर पाई है।

एक नजर ग्रुप-बी की पॉइंट्स टेबल पर डालें तो, बांग्लादेश पर 6 विकेट से धमाकेदार जीत दर्ज करने के बाद श्रीलंकाई टीम दूसरे पायदान पर पहुंच गई है। ग्रुप-बी में श्रीलंका के अलावा बांग्लादेश और अफगानिस्तान के भी 2-2 अंक है, मगर बेहतर नेट रन रेट होने की वजह से अफगानिस्तान पहले तो बांग्लादेश तीसरे पायदान पर है।

एशिया कप 2025 ग्रुप-बी पॉइंट्स टेबल

टीममैचजीतहारटाईनो रिजल्टपॉइंट्सनेट रन रेट
अफगानिस्तान1100024.7
श्रीलंका1100022.595
बांग्लादेश211002-0.65
हॉन्ग कॉन्ग202000-2.889

वहीं ग्रुप-ए पर नजर डालें तो यहां इंडिया और पाकिस्तान की मजबूत पकड़ दिखाई दे रही है। भारत अपने पहले मैच में यूएई को हराकर पहले पायदान पर बना हुआ है, वहीं पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में ओमान को हराया और वह कम नेट रन रेट के चलते दूसरे पायदान पर है। ग्रुप-बी में सुपर-4 को लेकर कोई जंग नहीं है।

एशिया कप 2025 ग्रुप-ए पॉइंट्स टेबल

टीममैचजीतहारटाईनो रिजल्टपॉइंट्सनेट रन रेट
भारत11000210.483
पाकिस्तान1100024.65
ओमान101000-4.65
यूएई101000-10.483

कैसा रहा BAN vs SL मैच?

टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी बांग्लादेश की शुरुआत अच्छी नहीं रही। 11 रन पर टीम ने 3 विकेट गंवा दिए थे, वहीं 53 के स्कोर पर आधी टीम पवेलियन लौट गई थी। इसके बाद जकर अली (41) और शमीम हुसैन (42) ने 6ठे विकेट के लिए 86 रनों की नाबाद साझेदारी कर टीम को निर्धारित 20 ओवर में 139 के स्कोर तक पहुंचाया। हालांकि श्रीलंका ने 14.4 ओवर में ही इस स्कोर को चेज कर आसान जीत दर्ज की। श्रीलंका के लिए कामिल मिशारा ने 32 गेंदों पर नाबाद 46 रन बनाए, उन्हें इस पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया।

