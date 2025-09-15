Asia Cup 2025 updated Points Table After IND vs PAK 6th Match India remains on top but suffers loss in NRR Pakistan at 2 Asia Cup 2025 Points Table: पाकिस्तान पर धमाकेदार जीत के बावजूद भारत को नुकसान! जानें ताजा हाल, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Asia Cup 2025 updated Points Table After IND vs PAK 6th Match India remains on top but suffers loss in NRR Pakistan at 2

Asia Cup 2025 Points Table: पाकिस्तान पर धमाकेदार जीत के बावजूद भारत को नुकसान! जानें ताजा हाल

Asia Cup 2025 updated Points Table- भारत ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप 2025 में लगातार अपनी दूसरी जीत दर्ज की। हालांकि इस जीत के बावजूद टीम इंडिया को पॉइंट्स टेबल में नुकसान हुआ है।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 15 Sep 2025 05:34 AM
share Share
Follow Us on
Asia Cup 2025 Points Table: पाकिस्तान पर धमाकेदार जीत के बावजूद भारत को नुकसान! जानें ताजा हाल

Asia Cup 2025 updated Points Table- सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 के 6ठे मुकाबले में चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को बुरी तरह रौंदा। विजय रथ पर सवार टीम इंडिया ने यह मैच 7 विकेट के अंतर से जीता। हालांकि इस जीत के बावजूद भारत को एशिया कप 2025 पॉइंट्स टेबल में नुकसान हुआ है। भारतीय टीम की पोजिशन तो सेम है, मगर पाकिस्तान पर जीत के बाद नेट रन रेट जरूर कम हुआ है। वहीं पाकिस्तान को दोहरी मार पड़ी है। ना तो टीम के खाते में कोई अंक जुड़ा साथ ही उनके नेट रन रेट को भी नुकसान हुआ है।

ये भी पढ़ें:सूर्या की टीम ने पाकिस्तान को नहीं दिया भाव, मैच जीतने के बाद भी नहीं मिलाया हाथ

एशिया कप 2025 ग्रुप-ए पॉइंट्स टेबल

भारतीय टीम ने यूएई के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करते हुए एशिया कप 2025 का आगाज किया था। इस जीत के बाद टीम इंडिया का नेट रन रेट 10 के पार का था। पाकिस्तान के खिलाफ दूसरा मैच 7 विकेट के अंतर से जीतने के बावजूद भारत का नेट रन रेट कम हुआ है। IND vs PAK मैच के बाद भारत का नेट रन रेट 10.48 से घटकर 4.79 रह गया है। हालांकि टीम इंडिया 4 अंकों के साथ पहले तो पाकिस्तान 2 अंकों के साथ दूसरे पायदान पर बना हुआ है।

ये भी पढ़ें:VIDEO: पाकिस्तान के राष्ट्रगान के साथ हुआ 'खेला', डीजे ने बजाया ऐसा सॉन्ग
टीममैचजीतहारटाईनो रिजल्टपॉइंट्सनेट रन रेट
इंडिया2200044.793
पाकिस्तान2110021.649
ओमान101000-4.65
यूएई101000-10.483

दूसरी तरफ एशिया कप 2025 ग्रुप-बी की पॉइंट्स टेबल में अफगानिस्तान पहले नंबर पर बनी हुई है। श्रीलंका का आज दूसरा मुकाबला हॉन्ग कॉन्ग से है, श्रीलंकाई टीम आज लगातार दूसरी जीत दर्ज कर पॉइंट्स टेबल में अफगानिस्तान से नंबर-1 का ताज छीन सकती है। श्रीलंका ने बांग्लादेश पर शानदार जीत दर्ज टूर्नामेंट का आगाज किया था, वहीं अफगानिस्तान ने अपने पहले मैच में हॉन्ग कॉन्ग को हराया था।

एशिया कप 2025 ग्रुप-बी पॉइंट्स टेबल

टीममैचजीतहारटाईनो रिजल्टपॉइंट्सनेट रन रेट
अफगानिस्तान1100024.7
श्रीलंका1100022.595
बांग्लादेश211002-0.65
हॉन्ग कॉन्ग202000-2.889

कैसा रहा IND vs PAK मैच?

टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी पाकिस्तान की टीम भारत के सामने 128 रनों का मामूली टारगेट रखने में कामयाब रही। वो तो शुक्र है साहिबजादा फरहान (40) और शाहीन अफरीदी (33) की पारियों का इनके बिना तो टीम 50 रन के आस पास ही सिमट जाती। कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी पर पाकिस्तानी बल्लेबाजों को खूब नचाया और कुल तीन शिकार किए। उनके अलावा जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल को 2-2 सफलताएं मिली।

पाकिस्तान से मिले इस टारगेट को भारत ने 25 गेंदें और 7 विकेट शेष रहते आसानी से हासिल कर लिया। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इस दौरान 47 गेंदों की नाबाद पारी खेली, वहीं अभिषेक शर्मा ने धुआंधार तरीके से 31 रन बनाए।

Asia Cup 2025 India Vs Pakistan
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज,IND vs PAK Live , Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |